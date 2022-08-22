حولت الشركة الأم لشركة أرامكو توتال وهي شركة (ساتورب) لتكرير النفط، خسائر بنحو409.8 مليون ريال سعودي (109.3 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الماضي إلى ربح بقيمة 3.08 مليار ريال (0.82 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت شركة أرامكو توتال، وهي شركة تم تأسيسها فقط لدعم مشاريع ساتورب عبر إبرام صفقات متعلقة بإصدار الصكوك، في إفصاح للبورصة السعودية (تداول) الاثنين، إن ذلك التحسن في صافي الربح يرجع إلى تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات بالإضافة إلى الزيادة في الإنتاجية مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.

ودفعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا أسعار النفط للارتفاع بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الحالي، في ظل العقوبات على روسيا أحد أكبر منتجي النفط في العالم.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، حققت الشركة صافي ربح ب 4.5 مليار ريال سعودي مقابل خسائر قيمتها 1.03 مليار ريال سعودي.

تفاصيل أكثر عن ساتورب

هي شركة تكرير نفط تأسست عام 2008 حينما أبرمت شركة أرامكو السعودية اتفاق مساهمين مع شركة توتال الفرنسية، وتعمل بطاقة تكريرية 450 ألف برميل من النفط.

(إعداد: أماني رضوان ، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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