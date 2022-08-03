أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الإماراتيين اشتروا 15.2 طن من الذهب خلال الربع الثاني من 2022، بنمو 74% مقارنة بالربع نفسه من 2021، ليتصدروا قائمة الدول العربية ودول الشرق الأوسط الأكثر شراء للذهب، فيما كان السعوديون ثاني أكثر الدول العربية في الشرق الأوسط شراء للذهب، يليهم المصريون ثم الكويتيون.

ويُعد الذهب وسيلة استثمار للأفراد، إذ يستخدمونه للتحوط من معدلات التضخم التي ارتفعت كثيرا خلال الفترة الماضية مدفوعة بالاضطرابات في المعروض التي خلفتها الحرب الأوكرانية الروسية وما تبعها من عقوبات على روسيا، أحد أكبر منتجي النفط والحبوب والذهب في العالم.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)