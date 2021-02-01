(إعداد: عبدالقادر رمضان، ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(الإنفوجرافك من تصميم: أحمد فكري)

(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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