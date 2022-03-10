وقعت وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء في رابع أيام معرض الدفاع العالمي 2022 بالرياض، 23 اتفاقية مع شركات محلية وعالمية تتضمن الاستحواذ على منظومات اتصالات وعربات عسكرية، وعقود تأمين ذخائر ومنظومات دفاعية شاملة وأنظمة استشعار، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتبلغ قيمة التعاقدات 13 مليار ريال سعودي (3.5 مليار دولار) وتتضمن عدة شركات بينها الشركة السعودية للصناعات العسكرية (وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة)، وشركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC) السعودية، وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، وفق الوكالة.

كما تتضمن شركات عالمية، مثل: شركة ريثيون الأمريكية، وشركة "بولي تكنولوجي" الصينية، وشركة لوكهيد مارتن جلوبال انك" الأمريكية، وشركة تاليس انترناشيونال الفرنسية، وشركة رايمنتال السويسرية، وشركة ايروفيجن الأمريكية.

وحسب الوكالة، بلغ إجمالي العقود التي وقعتها الوزارة خلال اليومين الثالث والرابع من فعاليات معرض الدفاع العالمي نحو 33 عقد بقيمة 20 مليار ريال ( 5.3 مليار دولار).

ويقام معرض الدفاع العالمي مرة كل عامين، وهو منصة تفاعلية تجمع الحكومات ورواد صناعة الدفاع، بحسب موقعه الإلكتروني.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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