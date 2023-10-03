

تتوقع شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير المصرية، ارتفاع مبيعاتها في عام 2023 إلى أكثر من 20 مليار جنيه (647.3 مليون دولار) لأول مرة في تاريخها، وفق ما أعلنته الشركة الثلاثاء على البورصة المصرية.



ومدينة مصر للإسكان والتعمير، هي شركة تطوير عقاري، تأسست عام 1959، ولديها محفظة أراضي تصل لـ 9 مليون متر مربع، و8 مشروعات في مصر.



وكانت الشركة قد حققت نمو قوي خلال 2022 بلغ نسبته 224% على أساس سنوي، لتسجل مبيعات جديدة بقيمة 11.2 مليار جنيه.



ووفق بيان الشركة، تخطت المبيعات التعاقدية للربع الثالث في عام 2023 إجمالي مبيعات أي سنة سابقة منفردة منذ نشأة الشركة، لكنها لم تذكر قيمة المبيعات الفصلية.



وفي مارس الماضي، أعلنت الشركة عن تغيير اسمها التجاري إلى "مدينة مصر"، بما يتماشى مع الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الشركة، حسب بيان صدر عن الشركة.

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(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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