رفع بنك كندا أسعار الفائدة 1% كاملة خلال اجتماعه، يوم الأربعاء، ليصل معدل العائد لليلة واحدة إلى 2.5%، وهي أكبر زيادة منذ عام 1998.

والزيادة الأخيرة هي أحدث حلقة لمواجهة التضخم المتصاعد في كندا، وتأتي بعد رفع أسعار الفائدة في كل من مارس وأبريل ويونيو.

وتسارع تضخم أسعار المستهلكين في كندا في مايو إلى أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، إذ صعد التضخم السنوي إلى 7.7% وهو أعلى مستوى منذ يناير 1983.

وقال بنك كندا، في بيان لجنة السياسات النقدية الأربعاء، إن التضخم في كندا جاء أعلى مما توقعه في تقرير السياسات النقدية الصادر في أبريل الماضي، متوقعا أن يستقر حول 8% خلال الشهور القليلة المقبلة.



كما يتوقع بنك كندا أن يبدأ التضخم في التراجع أواخر هذا العام على أن يصل إلى 3% بنهاية العام المقبل، قبل أن يصل إلى نطاق 2% المستهدف بنهاية 2024.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا