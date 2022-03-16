

تراجعت أرباح شركة أكوا بارو السعودية في 2021 بنسبة 17.6% رغم ارتفاع الإيرادات.



وأظهرت بيانات الشركة المرسلة للبورصة السعودية يوم الأربعاء، أن صافي الربح سجل في 2021 نحو 743.9 مليون ريال (198.4 مليون دولا) مقابل 902.4 مليون ريال ( 240.6 مليون دولار) في 2020.



وارتفعت إيرادات الشركة في 2021 بنسبة 11% إلى 5.4 مليار ريال ( 1.44 مليار دولار).



وأوضحت الشركة، في بيانها، أن هناك عدة أسباب لانخفاض الأرباح، من بينها تكاليف شراء أسهم التحفيز المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي، والزيادة في الزكاة والرسوم الضريبية.



وطرحت أكوا باور، في أكتوبر الماضي 11% من أسهمها في تداول، وهو الطرح الأكبر في السوق السعودي منذ طرح "أرامكو" في 2019، وجمعت حوالي 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).



وخلال تعاملات اليوم، ارتفع سعر السهم بنسبة 3.7%.



نبذة عن أكوا باور

تأسست في الرياض عام 2004، و تمتلك اليوم 64 مشروع قيد التشغيل أو الإنشاء في 13 دولة بتكلفة إجمالية تبلغ 248 مليار ريال (66 مليار دولار).

تعمل في مشروعات توليد الطاقة وتحلية المياه.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حوالي 44% من أسهم الشركة، وهي النسبة التي كانت 50% قبل عملية الطرح.

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(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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