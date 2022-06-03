وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، 6 اتفاقيات تجارية جديدة بقيمة 17 مليار جنيه (912.5 مليون دولار) تقدم من خلالها المصرية للاتصالات خدمات لاتصالات مصر يوم الخميس، وفقا لبيان من الشركة.

وفقا لإحدى الاتفاقيات تقدم المصرية للاتصالات خدمات الربط المحلي لشركة اتصالات مصر لمدة 10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه ( 670.9 مليون دولار) .

المصرية للاتصالات، هي شركة حكومية تأسست في 1988 وأدخلت خدمات الإنترنت في مصر عام 1992، وتمتلك حصة في شركة فودافون مصر.

واتصالات مصر التي بدأت عملها في 2007 هي إحدى شركات مجموعة اتصالات الإماراتية التي تأسست عام 1976 وتوسعت حتى أصبحت تعمل في 16 دولة عربية وافريقية وآسيوية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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