على مدى 12 عام، نما التبادل التجاري بين مصر وتركيا بأكثر من 165.5% على الرغم من التوترات السياسية بين البلدين منذ أطاح الجيش المصري بحكم جماعة الإخوان التي كانت تدعمها أنقرة عام 2013 بعد مظاهرات شعبية ضدها، قبل أن يعلن البلدان الشهر الجاري تطوير العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء.

يوضح الإنفوجرافك التالي، تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين، ونمو صادرات مصر لتركيا ووارداتها منها. ورغم ميل الميزان التجاري لصالح تركيا في غالبية السنوات تحول لصالح مصر بشكل طفيف فقط العام الماضي، فكيف ستتغير المؤشرات الاقتصادية بعد تحسن العلاقات السياسية؟

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا