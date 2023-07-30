ارتفعت الأرباح الصافية للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) السعودية خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 15.65% على أساس سنوي إلى 643 مليون ريال (نحو 171.5 مليون دولار).

وسلوشنز هي شركة مملوكة بنسبة 79% لشركة الاتصالات السعودية (stc) التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) حصة 64% بها، وتعمل سلوشنز في أنشطة المعلومات والاتصالات وتمديد أسلاك الاتصالات وشبكات الإنترنت وتمديد شبكات الكمبيوتر والاتصالات، بحسب ملف الشركة على البورصة السعودية.

وأرجعت الشركة، في إفصاح للبورصة السعودية يوم الأحد، ارتفاع صافي الأرباح العائدة لمساهميها إلى ارتفاع إجمالي الربح نتيجة لنمو الإيرادات بنحو 24.3% على أساس سنوي خلال النصف الأول، إلى ما يقارب الـ 5.4 مليار ريال.

وقالت سلوشنز إن الزيادة في الإيرادات ترجع بشكل رئيسي إلى الارتفاع في كل من الخدمات التشغيلية بنسبة 34.4%، وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 22.7%، والخدمات الرقمية بـ 14.8%.

نتائج الربع الثاني

ارتفع صافي ربح شركة سلوشنز خلال الربع الثاني من عام 2023 المنتهي في يونيو الماضي بنسبة 24.5% على أساس سنوي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتسجل 340 مليون ريال، نتيجة ارتفاع الإيرادات.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام بنسبة 29.5% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.7 مليار ريال.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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