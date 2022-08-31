

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتصالات السعودية STC على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 30 مليار ريال ( 8 مليار دولار) وفقا لبيان لبورصة السعودية تداول الأربعاء.

سيرتفع رأس مال الشركة إلى 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) بعد الزيادة البالغة 150%، مقسمة على 5 مليار سهم، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، سيتم زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم للمساهمين، بواقع 1.5 سهم لكل سهم تمول من الأرباح المبقاة.

ويمتلك الصندوق السيادي السعودي 64% من الشركة التي تأسست عام 1998.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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