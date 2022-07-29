أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم عن اكتشاف موارد غاز طبيعي بحجم احتياطي بين 1 إلى 1.5 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الخام، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وتساهم أدنوك وهي شركة حكومية تأسست عام 1971 في تلبية 50% من احتياجات الإمارات من الغاز الطبيعي.

ماذا نعرف عن الكشف الجديد؟

(بحسب بيانات رسمية ووام)

- هو الثاني ضمن امتياز المنطقة البحرية رقم 2 في أبوظبي.

- أُعلن عن الاكتشاف الأول بالامتياز في فبراير الماضي.

- يبلغ إجمالي الاحتياطيات لكلا الاكتشافين ما بين 2.5-3.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.

- يغطي امتياز المنطقة البحرية 2 مساحة 4,033 كيلومتر مربع شمال غرب أبوظبي.

- تمت ترسية هذا الامتياز في عام 2019 على تحالف تقوده شركة "إيني" الإيطالية للطاقة، ويضم شركة "بي تي تي" العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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