تعتزم شركة "أباتشي" الأمريكية المنتجة للنفط والغاز استثمار 1.4 مليار دولار في مصر خلال العام المقبل، بحسب ما قاله جون كريستمان الرئيس التنفيذي للشركة خلال اجتماع يوم الأحد مع رئيس الوزراء المصري.

وتتوقع مصر جذب استثمارات من الشركات الأجنبية في العام المالي الجاري 2023-2024 (الذي بدأ في يوليو الماضي) في حدود 8 مليار دولار في مجالي الطاقة والتعدين، بما في ذلك عمليات البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل، بحسب تصريحات لوزير البترول المصري في يوليو الماضي.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع مع مسؤولي أباتشي الأحد، وفق بيان للحكومة، إن مصر تتطلع إلى زيادة استثمارات أباتشي خلال الفترة القصيرة المقبلة، وكذلك إلى توسع الشركة في نشاطها الاستكشافي للتنقيب عن النفط والغاز.

وتسعى مصر، التي تمر بأزمة سيولة نتيجة صعوبة توفير الدولار وتأخر صرف الشريحة الثانية لقرض بقيمة 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في ديسمبر الماضي، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب رؤوس الأموال.

وأشار وزير البترول المصري طارق الملا، خلال الاجتماع، إلى أن هناك تنسيق بين قطاع البترول وأباتشي للاستمرار في ضخ المزيد من الاستثمارات وحفر المزيد من الآبار لزيادة معدلات الإنتاج، بما يحقق مصلحة الطرفين.

فيما قال الرئيس التنفيذي لأباتشي، خلال الاجتماع، إن الشركة -التي تعمل في مصر منذ نحو 30 عام- ملتزمة تجاه استثماراتها في مصر، وفق البيان.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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