قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، يوم الثلاثاء، إن بلاده تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنويا بحلول عام 2031 وصولا إلى إنتاج 15 مليون طن متري سنويا في عام 2050، لتعزيز موقع الإمارات كدولة مصدرة للهيدروجين.

وتخطط الإمارات -التي تستضيف قمة المناخ المقبلة COP28 هذا العام- إلى زيادة نسبة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتعمل على خفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام نفسه.

وأضاف المزروعي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) على هامش الإحاطة الإعلامية لإعلان تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، أن الإمارات تتطلع إلى إنشاء واحتين للهيدروجين في عام 2031 ستعمل كل منهما على إنتاج الكهرباء النظيفة.

وتابع أن الاستراتيجية تستهدف زيادة عدد الواحات الهيدروجينية إلى خمس واحات بحلول عام 2050.

وتستهدف الإمارات أن تصل نسبة مساهمة الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 إلى 32% في الإنتاج بالدولة شاملة الطاقة المتجددة والطاقة النووية، على أن تصل نسبة المساهمة إلى 38% في عام 2035، و100% في عام 2050، وفق المزروعي.

وأشار إلى أن استراتيجية الطاقة والهيدروجين للإمارات وكذلك قطاع النقل تخدم المنظور الأساسي لـ "كوب 28"، الذي تتمثل رسالته الرئيسية في مضاعفة إنتاج مشاريع الطاقة إلى 3 أضعاف.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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