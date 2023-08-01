مدفوعة بالاستثمارات المتنامية والتوسع الاستراتيجي

أداء مالي مميز للشركة على مدار الأشهر الستة الأولى من العام توجته بإيرادات وصلت إلى 22.1 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 10.3 مليار درهم وبنمو على أساس سنوي بلغ 29% و30% على التوالي.

عززت الاستثمارات المدروسة والناجحة للشركة النمو في مختلف القطاعات ورسخت مكانتها شركةً استثمارية إقليمية رائدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("ألفا ظبي" أو "المجموعة")، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم «AlphaDhabi»، نتائجها المالية النصف سنوية لغاية 30 يونيو 2023.

وشهدت النتائج المالية النصف سنوية لغاية 30 يونيو 2023 ارتفاعاً ملحوظاً في صافي أرباح المجموعة بلغ 10.3 مليار درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 30% على أساس سنوي. ويأتي هذا الإنجاز الجديد نتيجة التنفيذ الدقيق لاستراتيجيات "ألفا ظبي" عبر قطاعات عملها الرئيسية، والتزامها الراسخ بتحقيق المزيد من العوائد للمساهمين، حيث حققت إيرادات المجموعة نمواً كبيراً وصل إلى 22.1 مليار درهم، بزيادة بلغت 29% على أساس سنوي بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وتميزت الأشهر الستة الأولى من العام بقفزة في الإيرادات في جميع قطاعات الأعمال، مدعومة بالتأثير الإيجابي لعمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي نفذتها الشركة منذ عام 2022، وخاصة بعد دمج شركة "الدار العقارية" في مستهل الربع الثاني من العام الماضي.

وعمدت ألفا ظبي أيضاً إلى توسيع نطاق مشاريعها الاستثمارية لتشمل مجموعة أوسع من الفرص مثل المشروع المشترك الذي أطلقته بالتعاون مع "شركة مبادلة للاستثمار" للدخول معاً في فرص عالمية مجدية في مجال الائتمان. ولدى ألفا ظبي ومبادلة خططاً مشتركة طموحة لاستثمار نحو 9 مليارات درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتتطلع الأولى للاستفادة من شراكة "مبادلة" الاستراتيجية طويلة الأمد مع شركة "أبولو" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: APO)، والتي تعد إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم، للظفر بفرص استثمارية عالية الجودة في قطاع الائتمان الخاص. هذا ونفذت المجموعة عمليات استحواذ استراتيجية في شركات بارزة مثل "أدمو لايفستايل ليميتد"، و"المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق"، في تجسيد واضح لالتزام ألفا ظبي بتوسيع محفظتها الاستثمارية وتنويعها.

تتمتع مجموعة ألفا ظبي القابضة بميزانية عمومية ممتازة، حيث بلغ إجمالي موجوداتها 127.9 مليار درهم، وبمكانة نقدية قوية تصل إلى 17.6 مليار درهم، ويرجع الانخفاض الطفيف في إجمالي الموجودات والرصيد النقدي بشكل رئيسي إلى إزالة «بيور هيلث القابضة» من الميزانية العمومية واستثمار المجموعة للفائض النقدي.

وأسهمت محفظة ألفا ظبي الغنية والمتنوعة بدور كبير في نمو إيراداتها، حيث أظهرت مؤشرات الأداء في جميع القطاعات نمواً ملحوظاً وزيادة كبيرة في الأرباح، وأسهمت محافظ الشركة في قطاعات العقارات والصناعة والبناء والخدمات والمجالات الأخرى في هذه القفزة، والتي مثلت 23% و31% و19% و15% من إجمالي الإيرادات على التوالي.

وتمضي ألفا ظبي قدماً في الارتقاء بأعمالها التشغيلية وترسيخ مكانتها المالية القوية وتعزيز استثماراتها الاقتصادية ذات المردود السريع والعالي، مستفيدة من وضعها المالي المميز لدفع عجلة النمو والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة للاستثمار الناجح والربحي، مع التركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتنوع في التوسع الجغرافي وتبني ممارسات حوكمة مؤسسية فاعلة في جميع المجالات لضمان استمرار الشركة في تحقيق عوائد عالية ومستدامة لمساهميها.

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حول ألفا ظبي القابضة

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي مجموعة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 150 شركة من مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى. ويعمل لدى الشركة أكثر من 85 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع.