وقعت الخطوط الجوية السعودية، الناقل الوطني في المملكة، مذكرة تفاهم مع شركة ليليوم الألمانية لصناعة الطائرات الكهربائية لشراء 100 طائرة كهربائية، بحسب بيان للخطوط السعودية يوم الأربعاء.

وتتميز طائرة ليليوم النفاثة بمعدل انبعاثات كربونية منخفض، وبمقصورة تتيح عدة خيارات لترتيب المقاعد.

ويهدف شراء الطائرات لتطوير شبكة وجهات لهذا النوع من الطائرات على مستوى المملكة، إذ تعتزم الخطوط السعودية من خلال هذه الطائرات إطلاق خدمة للربط بين عدة وجهات للسفر بين المطارات الرئيسية كخدمة خاصة بضيوف درجتي الأولى والأعمال، وفق البيان.

وستسعى الشركتان لاستكمال دراسة الجدوى لتفعيل مذكرة التفاهم عبر الاتفاق على البنود التجارية، وتوقيع اتفاقات محددة تلبي الشروط المطلوبة لتشغيل شبكة وأسطول الطائرات، فيما ستعمل الخطوط السعودية على توفير كافة الموافقات النظامية اللازمة لتشغيل هذا النوع من الطائرات.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم خلال ثالث أيام النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الرياض

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا