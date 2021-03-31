تتوقع منصة الموسيقى "أنغامي" أن تجني مئة مليون دولار على الأقل من الطرح الأولي لأسهمها ببورصة نازداك الأمريكية، بحسب إيلي حبيب، الشريك المؤسس للشركة.

وبعد استكمال الطرح ستكون أنغامي ثاني شركة عربية تطرح أسمها في نازداك بعد شركة أرامكس.

ولم يستبعد حبيب أن تطرح أنغامي أسهمها في إحدى البورصات العربية، بعد الطرح الأمريكي.

وتنافس أنغامي منصات مثل يوتيوب وسبوتيفاي في سوق بث الموسيقى في الشرق الأوسط.

وقال حبيب أن التحدي الأكبر الذي يواجه شركته هو تحويل المستخدمين العرب من الاعتماد على سماع الموسيقى المقرصنة إلى الاشتراك في أنغامي.

وتحدث حبيب عن سوق التكنولوجيا في العالم العربي والفرص المتاحة فيه، وأشياء أخرى...

لمشاهدة الفيديو الخاص باللقاء:

(قام بإجراء اللقاء: أحمد فتيحة، وقد عمل أحمد سابقا صحفي في وكالة بلومبرغ للأنباء)

(الفيديو من تصميم: جوناس راموس، كريستال ابوجودة ونور معتوق)

(للتواصل: ahmed.feteha@refinitiv.com)

© ZAWYA 2021

بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية

يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية ‏سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام