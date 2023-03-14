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الجزائر تعتزم ضخ 100 مليار متر مكعب على الأقل من الغاز الطبيعي بالسوق سنويا
صدرت الجزائر في عام 2022 نحو 56 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ويعتزم البلد استثمار أكثر من 30 مليار دولار في مجالي استكشاف وإنتاج المحروقات خاصة الغاز الطبيعي
١٤ مارس، ٢٠٢٣
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