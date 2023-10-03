يعتبر هذا ثاني استحواذ استراتيجي لشركة "سي دبليو بي" هذا العام لتتحول المجموعة إلى شركة عالمية عملاقة للملكية الفكرية

(أبوظبي) – أعلنت شركة "جلف كابيتال"، إحدى أكبر وأنشط شركات الملكية الخاصة التي تستثمر من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى آسيا، اليوم أن مجموعة "سي دبليو بي"، وهي إحدى شركاتها التابعة، استحوذت على حصة أغلبية في مجموعة "هان آند هان" (H&H) لتشكل شركة إقليمية عملاقة لا مثيل لها تقدم خدمات وإدارة محافظ الملكية الفكرية (Intellectual Property-IP) للعملاء من المؤسسات العالمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. ومن خلال مكاتبها التسعة والعشرين، ستكون الشركة المتكاملة الخدمات في موقع فريد لتزويد العملاء بمجموعة كاملة من خدمات الملكية الفكرية في 100 دولة حول العالم. ومع هذا الاستحواذ الجديد، أصبحت مجموعة "سي دبليو بي" اليوم رائدة عالميأً في خدمات الملكية الفكرية.

تأسست شركة "هان آند هان" عام 1951، وهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الملكية الفكرية حيث يقع مقرها الرئيسي في بريتوريا في جنوب إفريقيا وهي تعمل في جميع أنحاء القارة الإفريقية. تتمتع شركة "هان آند هان" بخبرة فريدة في مجال براءات الاختراع والعلامات التجارية، حيث مثلت العديد من أكبر الشركات العالمية في جميع أنحاء إفريقيا. منذ الخمسينيات من القرن الماضي، قامت شركة "هان آند هان" ببناء شبكة قوية من المكاتب والوكلاء الموثوقين في القارة الإفريقية من خلال النشاطات الأساسية والمصاحبة. تضيف "هان آند هان" إلى مجموعة "سي دبليو بي" فريقًا من الموظفين يتمتع بخبرات عميقة حيث يجمع فيما بينه أكثر من 100 عام من الخبرة في مجال الملكية الفكرية وكذلك تضيف منصة تقنية قوية.

يأتي هذا الاستحواذ الجديد بعد الاندماج الأخير الذي جرى بين مجموعتي "سي دبليو بي" و"بيتوشيفيتش غروب" في فبراير 2023، التي يقع مقرها في لوكسمبورغ وتقدم خدمات الملكية الفكرية والخدمات ذات الصلة عبر أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. وتعزز هذه الاندماجات الرؤيا المتمثلة في تزويد لائحة العملاء المزدهرة من الشركات العالمية والشركات الكبيرة بخبرة إقليمية ومحلية لا تضاهى من خلال شركة واحدة لا مثيل لها في التغطية الجغرافية والعمق وجودة الخدمة. بالإضافة إلى التغطية الجغرافية الموسعة التي سيتيحها هذا الاستحواذ، تتكامل "هان آند هان" مع "سي دبليو بي" من خلال إضافة خبرة لا مثيل لها في مجال براءات الاختراع والتي يمكن أن تدعم عملاء الشركة عبر تلك البلدان وعبر السلطات التنظيمية المختلفة. كشركة موحدة، تضيف "سي دبليو بي" شركاء جددًا وقائمة رائعة من المؤسسين والمتخصصين في مجال الملكية الفكرية يتميزون بقيم وثقافة ورؤية مشتركة في العمل بهدف إنشاء شركة فريدة تتمحور حول العملاء وحول تقديم خدمات الملكية الفكرية عالية الجودة عبر أكثر من 100 منطقة جغرافية من خلال نقطة اتصال واحدة.

وقال الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال": "لدى ’جلف كابيتال‘ سجل متميز في بناء شركات عالمية رائدة في قطاعها تنطلق من منطقة الخليج. مجموعة ’سي دبليو بي‘ تمثل أفضل تجسيد لطموحاتنا العالمية حيث تعمل اليوم في أكثر من 100 دولة. إن استحواذ مجموعة ’سي دبليو بي‘ على حصة أغلبية في ’هان آند هان‘ يمنح الشركة فرصة العمل في قارة إفريقيا، وهي واحدة من أهم القارات وأسرعها نموًا. نحن نرحب ترحيبًا حارًا بجميع أعضاء فريق إدارة ’هان آند هان‘ في عائلة ’سي دبليو بي‘."

قال فيكتور ويليامز، مدير عام، "هان آند هان": "نحن متحمسون للغاية بشأن شراكتنا مع ’سي دبليو بي‘. هذه فرصة خاصة لشركة ’هان آند هان‘، حيث تلعب دورًا أساسيًا في تكوين شركة للملكية الفكرية لا مثيل لها. تدرك ’سي دبليو بي‘ أن الابتكار لا يقف عند حدود وترى أهمية حماية حقوق المخترعين في جميع أنحاء العالم. ومن خلال خبرتنا الجغرافية وخبرتنا في براءات الاختراع، فإن مجموعتنا تكمل وتعزز قيمة الخدمات التي نقدمها لعملاء الشركة."

وقال حليم شحادة، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة "سي دبليو بي": "كنا نعمل في السابق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط. ومع الاستحواذ على ’ بيتوشيفيتش غروب‘ توسعت تغطيتنا إلى أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى وآسيا الوسطى. والآن مع إضافة ’هان آند هان‘، أصبح لدينا تغطية لا تقدر بثمن للقارة الإفريقية بأكملها وهي وهي منطقة متنوعة وتنمو بوتيرة سريعة. لا توجد في الوقت الحالي أية شركة تغطي خدمات عالمية للملكية الفكرية مع فرق من المتخصصين تعمل على الأرض في أكثر من 100 بلد سوى ’سي دبليو بي‘. نحن متحمسون للترحيب بشركاء ’هان آند هان‘ في عائلة ’سي دبليو بي‘ وسنواصل العمل معًا على بناء الجيل القادم من شركة الملكية الفكرية الإقليمية العملاقة".

واختتم محمد مدني، المدير العام في شركة "جلف كابيتال"، قائلاً: "إن هدفنا في ’جلف كابيتال‘ هو تسريع نمو الشركات التابعة لمحفظتنا من خلال استراتيجيتنا الطموحة لشراء وبناء شركات عملاقة ومن خلال الجمع بين صناع القرار ذوي القيم والرؤية والتفكير المشترك. نعتقد أننا وجدنا الشركاء المناسبين مع ’سي دبليو بي‘ و’هان آند هان‘ و’ بيتوشيفيتش‘ الذين يمكنهم معًا تنفيذ استراتيجية تعمل على تحويل قطاع خدمات الملكية الفكرية في أسواق النمو بشكل جذري على مستوى العالم. ومن خلال عمليات الاستحواذات والاندماجات الاستراتيجية هذه، باتت مجموعة ’سي دبليو بي‘ اليوم تقدم خدمات لا مثيل لها في مجال الملكية الفكرية عبر مناطق متعددة، من خلال فريق عمل لديه خبرات محلية متجذرة ومن خلال شبكة كبيرة من المكاتب الميدانية، وهي عوامل حاسمة عندما يتعلق الأمر بالعمل في بيئات وأطر قانونية مختلفة عبر أسواق النمو. "

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نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي شركة رائدة في إدارة الأصول البديلة تتمع بوعي اجتماعي كبير وبخبرة استثمارية تمتد لأكثر من سبعة عشرة عاماً في الأسواق الخليجية وبقية أسواق آسيا، التي تعتبر من أسرع المناطق نمواً في مجال الاستثمار. وتتعاون الشركة مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو والاستشارات الاستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة في أسواقها. تمتلك "جلف كابيتال" باعا طويلا وسجلا ناجحا في الاستثمار في الأسواق الخليجية والآسيوية حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 42 استثماراً. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.4 مليار دولار أميركي من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية. تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل كمثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع حوكمة عالمية المستوى وتطبيق أفضل ممارسات مفاهيم البيئة والاستدامة والحوكمة ومن خلال تركيز عميق على التحسينات التشغيلية والخبرة في القطاعات المعنية لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها.

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نبذة عن مجموعة "سي دبليو بي"

مجموعة "سي دبليو بي" هي شركة إقليمية ضخمة تقدم خدمات إدارة محافظ الملكية الفكرية ("IP") للعملاء العالميين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. وتتميز الشركة بموقع فريد لتزويد العملاء بمجموعة متكاملة من خدمات الملكية الفكرية في 100 دولة من خلال 29 مكتباً منتشراً حول العالم. أصبحت مجموعة "سي دبليو بي" بحق اليوم مجموعة عالمية رائدة في مجال الملكية الفكرية. تقدم "سي دبليو بي" الاستشارات للعملاء سواء كانوا من الشركات الناشئة أو شركات عالمية متعددة الجنسيات وتساعدهم في تنفيذ الحلول والإجراءات للحصول على ملكياتهم الفكرية وإدارتها وحمايتها وإنفاذها وتسويقها. يقوم فريق "سي دبليو بي" بإدارة حقوق الملكية الفكرية وحمايتها وإنفاذها بالنيابة عن العملاء العاملين في قطاعات مختلفة، بما في ذلك قطاعات النفط والغاز والإعلام والتكنولوجيا والنقل والترفيه والإلكترونيات الاستهلاكية والتبغ والأدوية والحلويات والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة وتطوير العقارات والأزياء الفاخرة ومستحضرات التجميل.

نبذة عن شركة "هان آند هان"

تعتبر شركة "هان آند هان"، والتي يقع مقرها في بريتوريا في جنوب إفريقيا، شركة رائدة في مجال توفير خدمات الملكية الفكرية. وتمتلك الشركة مقرًا ثانيًا في مدينة "ستيلينبوش". تأسست الشركة في الخمسينيات من القرن الماضي ويديرها فريق يتمتع بخبرة تزيد عن 100 عام في مجال صياغة براءات الاختراع والملكية الفكرية وتسجيلها والتقاضي حولها وإنفاذها. يعمل في الشركة فريق قوي من المحامين المؤهلين والمهندسين أيضًا في المجالات التالية: الهندسة الكيميائية والهندسة الإلكترونية والهندسة الميكانيكية وهندسة الكيمياء العضوية وهندسة التكنولوجيا الحيوية والهندسة الكهربائية. قامت شركة "هان آند هان" بتمثيل العديد من الشركات العالمية الكبرى في البلدان الإفريقية والسلطات التنظيمية في القارة الإغريقية. وفي عام 2006، استحوذت شركة "هان آند هان" على شركة "جالاوي وشركاه" لتتمكن من الوصول المباشر إلى مكاتب الملكية الفكرية في الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة الأريبو (ARIPO) وكذلك في ملاوي وزامبيا.