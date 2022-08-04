 

للمزيد :  أوبك + توافق على زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر

 

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل: rim.shamseddine@lseg.com)

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

 