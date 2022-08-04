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للمزيد : أوبك + توافق على زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر
(إعداد: أماني رضوان، للتواصل: rim.shamseddine@lseg.com)
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السعودية وروسيا الأكبر
PHOTO
للمزيد : أوبك + توافق على زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر
(إعداد: أماني رضوان، للتواصل: rim.shamseddine@lseg.com)
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
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