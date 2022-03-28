تحولت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية للربحية في عام 2021، بعدما سجلت الشركة خسائر في 2020 بنحو 52.2 مليون درهم كويتي (171.4 مليون دولار).

وارتفع صافي الأرباح السنوية للشركة العام الماضي بنسبة 251% لتبلغ 78.6 مليون دينار (258 مليون دولار)، بحسب القوائم المالية للشركة المنشورة الاثنين على سوق دبي المالي.

وهذا هو أعلى مستوى للأرباح السنوية تسجله المجموعة خلال السنوات الـ 10 الماضية، بحسب قوائمها المالية.



وعلى صعيد الربع الأخير من عام 2021، فقد ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 210% لتبلغ نحو 9 ملايين دينار (29.5 مليون دولار) مقابل نحو 2.9 مليون دينار (9.5 مليون دولار) في الربع الأخير من عام 2020.



وتأسست مجموعة الصناعات الوطنية في عام 1960 كشركة لتصنيع وتسويق مواد البناء ومنتجات البنى التحتية في الكويت، ثم تحولت إلى مجموعة قابضة عام 2003 تختص بالأساس في تملك أسهم وحصص في شركات مساهمة كويتية أو أجنبية، ولديها 5 شركات تابعة.



والشركة مدرجة في بورصة الكويت وسوق دبي للأوراق المالية.



(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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