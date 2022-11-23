* تم تصحيح اسم منطقة المشروع

يعتزم كل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وعملاق النفط السعودي "أرامكو" تدشين مشروع مشترك لتحويل النفط الخام إلى بتروكيماويات، بحسب ما أعلنه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الأربعاء.

جاءت تصريحات وزير الطاقة أثناء حفل افتتاح مبنى سابك الجبيل، بحسب تغريدات لوزارة الطاقة السعودية.

وأضاف وزير الطاقة، في تصريحاته، أن المشروع ستبلغ طاقته 400 ألف برميل يوميا، وسيُقام في مدينة رأس الخير الصناعية، وقال إنه سيكون أول مشروع في المملكة لتحويل البترول الخام إلى بتروكيماويات.

وذكر أن منظومة الطاقة في المملكة تسعى لتحويل 4 ملايين برميل يوميا من البترول الخام والسوائل إلى بتروكيماويات عبر مشروعات محلية وعالمية.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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