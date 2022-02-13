قالت المجموعة المالية هيرميس المصرية، في بيان للبورصة يوم الأحد، إن مجلس إدارتها قرر بدء تعيين مستشار مالي دولي، وآخر قانوني مصري، لتقديم الاستشارات بشأن عرض بنك أبوظبي الأول للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها.

وكان أكبر بنك في الإمارات أعلن يوم الأربعاء عن نيته تقديم عرض شراء إجباري مبدئي لشراء حصة الأغلبية في واحد من أكبر بنوك الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط في صفقة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

وحدد أبوظبي الأول سعر الشراء المبدئي 19 جنيه مصري للسهم (1.2 دولار)، وهو ما أثار عاصفة من التعليقات في سوق المال المصري حول انخفاض تقييمات الأسهم التي يجري تداولها بأقل من قيمتها في البورصة.

وارتفع سهم هيرميس في تعاملات اليوم لأكثر من 18 جنيه (1.15 دولار) وكان يوم الثلاثاء الماضي، قبل الإعلان عن الشراء، أقل من 16 جنيه (1.02 دولار).

وذكر أبوظبي الأول، في بيانه على موقعه الإلكتروني، إن سعر الشراء في الصفقة يزيد بنسبة 21% عن إغلاق سهم هيرميس، في اليوم السابق على العرض، وبنسبة 32%، و40%، و48% عن متوسط سعره في ثلاثة أشهر، وستة أشهر وسنة، على التوالي.

ولا يزال العرض يخضع لإجراء الفحص النافي للجهالة، وموافقة السلطات في مصر والإمارات، بحسب بيانات رسمية من أبوظبي الأول وهيرميس.

نبذة سريعة عن البنكين

هيرميس: أحد أبرز بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، ويمتد تاريخها لأكثر من 37 عام، ولديها أعمال في 13 دولة، كما أنها مدرجة في البورصة المصرية، بحسب موقع الشركة وموقع البورصة المصرية.

وفي عام 2015 أضافت هيرميس نشاط التمويل غير المصرفي عبر ذراعها في هذا القطاع شركة هيرميس فاينانس، بحسب الموقع الإلكتروني للمجموعة المالية هيرميس.

وفي نوفمبر من العام الماضي أعلنت المجموعة المالية هيرميس أنها انتهت من إتمام صفقة الاستحواذ على 51% من بنك الاستثمار العربي، وهو ما يحولها إلى بنك شامل في السوق المصري.

بنك أبوظبي الأول: يعد أحد أبرز البنوك في دولة الإمارات، ومقره الرئيسي في أبوظبي ولديه فروع في القارات الخمس، وفق موقع البنك الرسمي، وهو مدرج في بورصة أبوظبي أيضا.

للمزيد: تحليل سريع عن عرض أبوظبي الأول لهيرميس

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير مريم عبد الغني: Marium.AbdElghani@refinitiv.com)

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