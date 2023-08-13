أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، يوم الأحد، اختيار شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الإماراتية الحكومية لتنفيذ مرحلة من مجمع للطاقة الشمسية.

وقالت ديوا، عبر منصة إكس "تويتر سابقا، إن شركة مصدر هي "المتناقص الأفضل" لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتصل قدرة هذه المرحلة إلى 1800 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية.

وتبلغ استثمارات المرحلة السادسة نحو 5.51 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، وفق ديوا.

ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم تنفذه هيئة ديوا، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم، وسيسهم عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، وفق الموقع الإلكتروني لديوا.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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