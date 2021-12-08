وصلت الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول هناء الرستماني إلى قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة في العالم لعام 2021، وذلك بعد أشهر من قيادتها البنك.

واحتلت هناء المرتبة 57 بالقائمة بعد أكثر من 11 شهر من توليها رئاسة مجموعة بنك أبوظبي الوطني. وانضمت لها أيضا في القائمة سيدة الأعمال المقيمة بالإمارات رجاء عيسى القرق وهي الرئيسة التنفيذية لمجموعة عيسى صالح القرق محتلة المرتبة 92 على قائمة أقوى نساء العالم.

ويأتي هذا، بعدما حلت هناء في المرتبة الثالثة على قائمة المجلة لأقوى امرأة في مجال الأعمال التجارية في الشرق الأوسط. كما احتلت المرتبة 19 في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021.

وتعيد زاوية عربي نشر السيرة الذاتية للرستماني

- تتمتع بأكثر من 22 عام من الخبرة في مجال البنوك والتمويل، وعملت في البنوك الدولية والمحلية في الإمارات.

- درست بالجامعة الكندية بدبي، وهي حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة المعلومات من جامعة جورج واشنطون بالولايات المتحدة، وشهادة في إدارة البطاقات المصرفية من شركة فيزا الدولية ومعهد المصرفيين المعتمدين بالمملكة المتحدة.

- أدرجتها مجلة فوربس في المرتبة الـ49 ضمن قائمتها لأقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2020.

- تشغل حاليا منصب رئيسة مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول سويسرا.

- عملت هناء سابقا كعضو مجلس إدارة مستقل في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) في الفترة من 2013-2017، ومعهد الإمارات للخدمات المصرفية والمالية.

- هي حاليا عضو بالمجلس الاستشاري لماستر كارد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وبمجلس إدارة المعهد الدولي للتطوير الإداري.

- شغلت هناء عدة مناصب في بنك الخليج الأول، منها منصب رئيس مجلس إدارة شركة أصيل للتمويل وهي إحدى شركات بنك الخليج الأول.

- شغلت أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة دبي فيرست المملوكة لبنك أبوظبي الأول التي تعمل في مجال تمويل المستهلكين وتوفر تسهيلات بطاقة الائتمان.

- عملت في بنك سيتي في الفترة بين 1996-1999، حيث شغلت منصبي مساعد مدير قسم بطاقات الائتمان، ومساعد مدير وحدة سياسة الائتمان على التوالي.

- عملت كعضو بمجلس إدارة مجموعة عبد الواحد الرستماني، وهي شركة استثمار وتجارة تضم 14 شركة في 7 قطاعات مختلفة.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير أحمد فتيحة، للتواصل: ahmed.feteha@refinitiv.com)

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