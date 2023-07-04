96% نسبة زيادة حجم أسطول الناقل الوطني خلال عامين

الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران اﻻقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، استلام طائرتي إيرباص جديدتين من طراز A320neo، تمثلان الدفعة الثالثة من 19 طائرة من ذات الطراز من المقرر تسلمها في عام 2023، وذلك بعد أيام قليلة فقط من توقيع طيران ناس اتفاقية مع شركة إيرباص، خلال معرض باريس الدولي للطيران، لشراء 30 طائرة جديدة أخرى من طراز A320neo، كجزء من خطط طيران ناس لزيادة حجم أسطوله.

ووصلت طائرتا A320neo الجديدتان من تولوز بفرنسا، حيث هبطتا في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ليزيد عدد الطائرات التي استلمها طيران ناس خلال 2023 إلى سبع طائرات، اثنتان منها من طراز إيرباص 330A وخمس طائرات جديدة من طراز A320neo، ليرتفع حجم أسطول طيران ناس، إلى 51 طائرة، بزيادة أكثر من 96٪ خلال نحو عامين، مقارنة بحجمه البالغ 26 طائرة في الربع الأول من عام 2021.

وبهذه المناسبة، قال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس: "استلامنا الدفعة الثانية من طائرات A320neo خلال أقل من شهر، وفي غضون أيام من توقيع اتفاقية شراء 30 طائرة جديدة، هو تأكيد على سعينا الحثيث لدعم نمونا الاستثنائي بقدرات تشغيلية حديثة ومريحة وفعالة في استهلاك الوقود، ومجهزة بأحدث التقنيات، في إطار إستراتيجيتنا للنمو والتوسع تحت شعار (نربط العالم بالمملكة)."

وتابع "زيادة حجم أسطولنا بإضافة بالمزيد من طائرات الجيل التالي A320neo يدل على التزامنا بالحفاظ على مكانتنا الرائدة إقليمياً وعالمياً بعد أن تم إعلان طيران ناس من قبل منظمة سكاي تراكس العالمية كرابع أفضل طيران اقتصادي على مستوى العالم وأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2023، للمرة السادسة على التوالي، مما يعزز قدرتنا على المشاركة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

ووافق مجلس إدارة طيران ناس العام الماضي على زيادة طلبياته لشراء الطائرات إلى 250 طائرة جديدة، ما يجعل الناقل الجوي السعودي أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعد الطائرة A320neo الطراز الأحدث لطائرات الممر الواحد وأكثرها كفاءة في استهلاك الوقود على مستوى العالم، ما يعزز أداء طيران ناس في مجال الاستدامة وحماية البيئة.

ويربط طيران ناس حالياً أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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