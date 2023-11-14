أعلنت طيران الإمارات، في بيان يوم الثلاثاء، عن استثمار بقيمة 950 مليون دولار لبناء مجمع هندسي لتقديم خدمات الصيانة والإصلاحات ضمن البنية التحتية للشركة.

وطيران الإمارات، بدأت عملها في عام 1985، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الإمارات المملوكة لحكومة دبي التي تسعى لتنمية قطاع السياحة والسفر لدعم نمو اقتصاد الإمارة المعتمد بشكل كبير على السياحة.

وقالت الشركة إنه تم تصميم المنشأة -على مساحة مليون متر مربع- لتقديم سلسلة من الخدمات، تتضمن الفحوصات الروتينية وأعمال الطلاء، وبرامج الصيانة الخفيفة والثقيلة، وإصلاح المحركات وغيرها.

ووفق ما نقله البيان، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة إن المنشأة الجديدة ستمكن طيران الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل فيما يتعلق بالصيانة والإصلاحات والعمرة وجميع المتطلبات الهندسية لطائراتها.

وقال علي مبارك الصوري، النائب التنفيذي للرئيس، وإدارة المرافق والمشاريع والمشتريات وسلسلة التوريد في مجموعة الإمارات: "من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في المرحلة الأولى في عام 2024 وتنتهي في عام 2027. وقد اتخذنا الترتيبات اللازمة لمزيد من التوسعة مستقبلا".

وستوفر المرحلة الأولى من المشروع 8 حظائر صيانة وحظيرة طلاء واحدة ومرفق تشغيل المحرك، وحوالي 20 ورشة دعم، ومرافق تخزين ضخمة، وإدارة مكاتب. ويتوقع أن تتضاعف القدرة الاستيعابية في المرحلة الثانية، حسب البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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