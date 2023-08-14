نمو الإيرادات في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 66% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 2.1 مليار درهم، مدفوعةً بالأداء القوي للقطاع البحري وقطاع الموانئ والقطاع الرقمي، علاوة على عمليات الاستحواذ (وبنسبة تزيد على 44% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي)

نمو قوي في أحجام المناولة على كافة الصعد، حيث ارتفع حجم مناولة الحاويات بنسبة تزيد على 10% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، والبضائع العامة بنسبة تزيد على 40% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وسفن الدحرجة بنسبة تزيد على 64% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وعدد ركاب السفن السياحية بنسبة تزيد على 152%، وعمليات الشحن الإقليمي للحاويات بنسبة تزيد على 27% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ونقل اللدائن البلاستيكية بنسبة تزيد على 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي

تم التوقيع خلال الربع الثاني على عقود إيجار لأراضٍ جديدة بمساحة (صافية) بلغت 0.7 كيلومتر مربع، في حين زادت مساحة المستودعات المؤجرة بنسبة 53% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي

ارتفاع الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 29% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 686 مليون درهم (وبنسبة تزيد على 13% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي)، مما انعكس على تحقيق هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 33%

ارتفاع إجمالي صافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 3% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 310 مليون درهم

استكمال صفقة الاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة "نواتوم" بقيمة مؤسسية إجمالية بلغت 2.65 مليار درهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2023، محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 66% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 2.1 مليار درهم، مدفوعة بنمو أحجام المناولة في قطاعات أعمال رئيسية، وتنوع محفظة أعمالها، وتوسعها محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال نمو الأعمال القائمة وعبر عمليات الاستحواذ والدمج. كما وصلت نسبة نمو الإيرادات إلى 44% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي، باستثناء ما نتج عن أنشطة الدمج والاستحواذ. وقد حققت المجموعة هذه النتائج بفضل الأداء القوي للقطاع البحري والقطاع الرقمي وقطاع الموانئ، والتي حققت إيرادات بلغت 208% و26% و22% على أساس سنوي على التوالي.

وخلال الربع الثاني من عام 2023، ارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 29% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 686 مليون درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بالأداء القوي للقطاع البحري والقطاع الرقمي وقطاع الموانئ، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ (وبنسبة تزيد على 13% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي). وقد انعكس التغيير في مزيج الإيرادات، وانخفاض حصص الأرباح من المشاريع المشتركة والشركات التابعة، والتكاليف المتزايدة/غير المكررة المرتبطة بالأعمال الجديدة، على ثبات هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند نسبة 33.3% خلال هذا الربع، مقارنة بنسبة 38.5% في الربع الثاني من عام 2022.

ارتفع إجمالي صافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 3% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 310 مليون درهم، في حين تأثر نمو الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بزيادة رسوم الإهلاك والاستهلاك وتكاليف التمويل المرتبطة بتوسيع أصول جديدة أثرت على تأخير تدفق الإيرادات.

استمر ارتفاع صافي التدفقات النقدية التشغيلية للمجموعة ليصل إلى 508 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2023، في حين وصلت النفقات الرأسمالية إلى 1.8 مليار درهم وفقاً للخطة الموضوعة.

بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.5 ضعفاً مع نهاية الربع الثاني من عام 2023، إلا أنها تأثرت باستكمال الاستحواذ على شركة "نواتوم" بتاريخ 30 يونيو 2023 حيث تم تمويل الصفقة بالكامل من خلال الاقتراض في الربع الثاني، مما سيؤثر على نسبة الأرباح والخسائر خلال الربع الثالث وما بعده.

حقق القطاع البحري نمواً ملحوظاً في الإيرادات بنسبة وصلت إلى 208% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 1,160 مليون درهم، مدفوعاً بشكل رئيسي بازدهار أعمال الشحن الإقليمي (للحاويات والبضائع السائبة) والخدمات البحرية واللوجستية وأعمال الخدمات (وبنسبة تزيد على 161% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي).

سجل قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة انخفاضاً في إيراداته بنسبة 10% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 441 مليون درهم، نظراً للانخفاض المؤقت في نسبة التسكين في مدن رزين السكنية للعمال، حيث كانت مخصصة لأغراض العزل والحجر الصحي لمرضى (كوفيد-19). وقد تم تعويض هذا الانخفاض بشكل جزئي بعد دمج شركة الإسكان الجماعي في بداية العام الحالي، وارتفاع نسبة الإيرادات من إيجارات الأراضي. كما تم إضافة مساحة صافية بلغت 0.7 كيلومتر مربع إلى عقود إيجار الأراضي الجديدة خلال الربع الثاني من عام 2023، مما أسهم في زيادة إجمالي مساحة الأراضي المستأجرة في القطاع إلى 66.1 كيلومتر مربع.

حقق قطاع الموانئ نمواً في الإيرادات بنسبة 22% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي (وبنسبة تزيد على 15% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي)، مسجلاً نمواً في حجم مناولة الحاويات بنسبة 10% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 1.21 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدم)، وارتفاعاً بنسبة 64% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي في حجم مناولة سفن الدحرجة، وبنسبة 152% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي في عدد ركاب السفن السياحية، وبنسبة 40% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي في حجم مناولة البضائع العامة. وفي شهر يونيو 2023، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن إبرام اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي، حيث ستتولى المجموعة تنفيذ العمليات الحالية لمحطة الحاويات في ميناء كراتشي، مما أسهم في تحقيق عائدات فورية.

ساهم القطاع اللوجستي في تحقيق إيرادات للمجموعة بلغت 127 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2023، محققاً زيادة نسبتها 3% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، حيث أسهم النمو السنوي بنسبة 8% في حجم أعمال اللدائن البلاستيكية في تعويض الانخفاض الجزئي في حجم أعمال نقل لقاحات (كوفيد-19).

كما حقق القطاع الرقمي زيادة في الإيرادات بنسبة 26% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 117 مليون درهم، مدعوماً بعملية الاستحواذ على شركة "تي تيك" (والتي تم استكمال الاستحواذ عليها بتاريخ 22 مايو)، حيث أسهمت بتطوير وتنفيذ حلول تقنية لمراقبة الحدود وأنظمة جمركية، إضافة إلى الأداء القوي للخدمات التي تقدمها المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "أطلب". كما بلغت نسبة نمو الإيرادات في القطاع 22% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي.

من الآن فصاعداً، يُرجَّح أن يكون تنوع إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي أكثر توازناً عبر أربعة من قطاعاتها الخمس، مع الاستحواذ الذي تم مؤخراً على شركة "نواتوم"، المنصة العالمية الرائدة للخدمات اللوجستية المتكاملة، والمتواجدة في 26 بلداً عبر خمس قارات. وقد حققت الشركة التي تتخذ من إسبانيا مقراً رئيسياً لها إيرادات بلغت 5.69 مليار درهم (1.39 مليار يورو) وأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 433 مليون درهم (106 مليون يورو) في الاثني عشر شهراً الماضية كما في 30 يونيو 2023، بما يتوافق مع التوقعات التي تم الإعلان عنها عند إبرام الصفقة.

وبالنطر إلى الأداء المالي لكل من مجموعة موانئ أبوظبي وشركة "نواتوم" خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، تسهم شركة "نواتوم" بأكثر من 50% من إيرادات المجموعة وبنسبة 13% تقريباً من الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "يسرني الإعلان عن تحقيق المجموعة لنتائج مالية قوية في الربع الثاني من 2023، محققين نمواً في الإيرادات بنسبة 66% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 2.1 مليار درهم. وفي إطار مواصلة العمل وفقاً لتوجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة، فإننا على الطريق الصحيح نحو تنفيذ خطتنا الاستراتيجية لتنويع أنشطتنا، مستفيدين من تكامل محفظة أعمالنا ومن عمليات الاستحواذ الأخيرة التي أكملناها، مما يمهد الطريق لمواصلة تحقيق النمو وخلق قيمة حقيقية لمساهمينا".

من جهته قال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية - مجموعة موانئ أبوظبي: "حققت المجموعة في الربع الثاني من عام 2023 أداءً مالياً قوياً، برز من خلال ارتفاع أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 29% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 686 مليون درهم، مما يعكس التزامنا بمواصلة تحقيق النمو المستدام، عبر توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز رقعة انتشارنا جغرافياً. وتوازياً مع ذلك، سنواصل العمل وفق برنامجنا الواعد لتعظيم الإنفاق الرأسمالي، مخصصين في سبيل ذلك 1.8 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2023، مما سيسهم في تلبية تطلعاتنا للنمو في المستقبل."

أبرز الحقائق خلال الربع الثاني من عام 2023

علاوة على استكمال عملية الاستحواذ على شركة "نواتوم"، فيما يلي أبرز تطورات الأعمال التي تحققت خلال الربع الثاني من عام 2023.

في شهر يونيو 2023، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن إبرام اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي، وهي المؤسسة التابعة لحكومة باكستان الفيدرالية التي تتولى الإشراف على إدارة العمليات في ميناء كراتشي. وسيتم بموجب اتفاقية الامتياز تأسيس مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي، كمساهم بحصة الأغلبية، وبين شركة "كحيل تيرمينالز"، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لإدارة وتشغيل وتطوير "بوابة كراتشي المحدودة" التي تضم المراسي 6 – 9 الواقعة في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي. وتجدر الإشارة إلى أن المحطة تجري جميع معاملاتها بالدولار الأمريكي وبالتالي فهي غير معرضة لتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الروبية الباكستانية.

وقد نجحت المحطة خلال السنوات الخمس الماضية في تحقيق إيرادات سنوية بلغت حوالي 200 مليون درهم (55 مليون دولار) وأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت حوالي 110 مليون درهم (30 مليون دولار).

وعقب ذلك، تم الإعلان خلال شهر يونيو من العام الجاري عن إبرام اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً مع حكومة جمهورية الكونغو، لإدارة وتشغيل محطة "نيو إيست مول" متعددة الأغراض في ميناء "بوانت نوار" في جمهورية الكونغو. وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي باستثمار ما يزيد على 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار) خلال مدة اتفاقية الامتياز، مع تخصيص حوالي 810 مليون درهم (220 مليون دولار) للمرحلة الأولى من المشروع التي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثين شهراً.

وفي نفس الشهر أيضاً، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن تأسيس "سفين للأحواض الجافة" وذلك عبر مشروع مشترك مع شركة "بريمير للخدمات الهندسية". وتنقسم ملكية المشروع إلى 51% لمجموعة موانئ أبوظبي و49% لشركة بريمير للخدمات الهندسية البحرية. يقع مركز عمليات "سفين للأحواض الجافة" في ميناء خليفة وسوف يتضمن حوضاً لبناء السفن ومرفقاً للإصلاح بمساحة 45,000 متر مربع، وجدار رصيف بمساحة 350 متر مربع لإصلاح السفن الطافية، وحوض جاف عائم لصيانة السفن وتجديدها.

كما أبرمت المجموعة أيضاً اتفاقية لمدة 25 عاماً مع شركة "كريستال أوفشور"، المزود الرائد للحلول اللوجستية المتكاملة لقطاع الأعمال البحرية، والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها. ووفق بنود هذه الاتفاقية، سيتم تخصيص قطعة أرض لشركة "كريستال أوفشور" في ميناء خليفة على مساحة 20,000 متر مربع، بالإضافة إلى جزء من جدار الرصيف المرتبط بأعمال الشركة في الميناء لإنشاء المكاتب وورش الإصلاح والصيانة، بما يمكنها من تقديم خدمات متطورة لصيانة وتجديد منصات الحفر والسفن ووسائل الدعم البحري.

علاوة على ذلك، ارتفع تصنيف ميناء خليفة، المنشأة الرائدة في محفظة المجموعة، إلى المركز الثالث عالمياً على مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي (CPPI)، الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات السوق العالمي التابعة لوكالة "ستاندرد آند بورز".

وبتاريخ 12 يوليو من العام الجاري، شهدت كل من مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، المركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، وشركة "حديد الجزيرة"، احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مصنع لدرفلة المقاطع الإنشائية المتوسطة، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة لتصنيع وإنتاج قضبان السكك الحديدية. وسيتم إنشاء هذا المصنع المتطور لدرفلة المقاطع الإنشائية المتوسطة في كيزاد على مساحة 210 ألف متر مربع وبطاقة إنتاجية تبلغ 450 ألف طن، بهدف تلبية الطلب المتزايد من المتعاملين على منتجات الحديد والصلب في الأسواق، بالإضافة إلى المتطلبات المتزايدة الأخرى للمنتجات التي يتم تصنيعها بكفاءة عالية في كيزاد.

للاطلاع على التفاصيل الكاملة للبيانات المالية لمجموعة موانئ أبوظبي، يرجى زيارة الرابط التالي:

www.adportsgroup.com/ar/investors.

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لاستفسارات المستثمرين، يرجى الاتصال بـ:

مارك حمود

نائب الرئيس، علاقات المستثمرين – مجموعة موانئ أبوظبي

marc.hammoud@adports.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:

المكتب الإعلامي لمجموعة موانئ أبوظبي: media@adports.ae.

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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