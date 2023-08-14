الكويت: أعلنت أجيليتي، المشغل والمستثمر طويل الأمد في ابتكارات وخدمات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2023 محققة صافي أرباح بقيمة 14.2 مليون دينار كويتي وبما يعادل 5.55 فلس للسهم الواحد بانخفاض نسبته 11.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقد تأثرت صافي الأرباح في هذا الربع بزيادة في مصاريف التمويل بسبب زيادة الفوائد بشكل عام بالاضافة الى الزيادة في حجم الدين لدى الشركة لتمويل عمليات الاستحواذ التي قامت بها العام السابق. كما نمت أرباح أجيليتي قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 63.4% لتقف عند 60.5 مليون دينار كويتي، فيما نمت الإيرادات بنسبة 136.8% لتصل إلى 327.8 مليون دينار كويتي.

وعلى أساس المثل بالمثل - وباستثناء أداء مينزيز للطيران و HG Storage International، اللتين تم الاستحواذ عليهما في أغسطس 2022 - فقد زادت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لشركة أجيليتي بنسبة 9.5% لتصل إلى 41.5 مليون دينار كويتي، ونمت الإيرادات بنسبة 8.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

أما للستة أشهر الأولى من العام فبلغت صافي أرباح الشركة 29.4 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها 2.3%، ونمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 70.4% والايرادات بنسبة 139.7% عن نفس الفترة من العام السابق.

أداء الربع الثاني من عام 2023

وبهذا الخصوص، أوضح السيد طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي: "نحن سعداء بنمونا وأدائنا خلال الربع الثاني. حيث ما زلنا نشهد نتائج جيدة في أعمالنا التشغيلية بسبب النمو العضوي في العمليات القائمة بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ التي قمنا بها في عام 2022. كما كان أداء أسواق الأسهم العالمية أفضل خلال هذا الربع، مما انعكس على بيانات قطاع الاستثمار لدينا، لكننا نعيد التنويه بأننا نأخذ نظرة عامة طويلة الأجل لاستثماراتنا الاستراتيجية، ونواصل كذلك البحث عن فرص لدفع وتعظيم القيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا."

كيانات أجيليتي الخاضعة للسيطرة

يتكون هذا القطاع من الشركات التابعة لأجيليتي والتي تمتلك فيها حصصاً مسيطرة وتقوم بإداراتها. وينعكس أداء هذه الشركات في بيان الدخل. وخلال الربع الثاني حققت الشركات الخاضعة للسيطرة مجتمعة إيرادات بقيمة 327.8 مليون دينار كويتي وأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 61.2 مليون دينار كويتي، وبزيادة قدرها 136.8% و 54% حسب الترتيب.

ويتم الإبلاغ عن أداء الشركات الخاضعة لسيطر عليها أجيليتي ضمن ثلاث مجموعات:

خدمات الطيران

بلغت إيرادات مينزيز للطيران 162.2 مليون دينار كويتي في الربع الثاني من عام 2023، وبلغت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لنفس الفترة 21.9 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها 861.8% و 367.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، عندما كانت أجيليتي تقدم تقارير عن نتائج (نـاس) فقط. وتتضمن نتائج الربع الثاني هذه نتائج كل من مينزيز للطيران، التي تم الاستحواذ عليها في الربع الثالث من عام 2022، ونتائج أعمال ناشيونال لخدمات الطيران (نـاس) سابقاً والتي تم دمجها الآن تحت اسم مينزيز للطيران. ويبلغ هامش الربح اليوم للكيان المندمج قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 13.5%.

هذا وقد تعززت نتائج مينزيز مع عودة الانتعاش لصناعة الطيران بعد انحصار الوباء، والذي شمل نمواً في أحجام الرحلات الجوية. حيث تعافت الأحجام في معظم المناطق الجغرافية بشكل كامل، باستثناء شرق آسيا التي شهدت قيود إغلاق أشد صرامة والتي تشهد الآن تزايداً بطيئاً في الأحجام. مينزيز لديها عدد من الشركات الجديدة التي أطلقتها أو استحوذت عليها في كل من: جامايكا وبنما وأتلانتا وميلانو ومونتريال وغيرها.

والجدير بالذكر أن عملية التكامل بين نـاس ومينزيز للطيران قد اكتملت، وبدأ الكيان الجديد بتحقيق منافع الاندماج على الصعيدين التشغيلي والمالي.

الخدمات اللوجستية للوقـود

نمت عائدات ترايستـار الموحدة للربع الثاني من هذا العام بنسبة 76.2% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 33.5% في الربع الثاني من العام 2023 مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في قطاعي تخزين المشتقات النفطية وشحن الوقود البحري. وكما أوضحنا سابقاً، فان استحواذ ترايستار على شركةHG Storage قد ساهم في هذا النمو. إن نتائج هذا الربع يعكس نمو وتطور الشركة المستمر ويظهر فعالية محفظة الشركة المتنوعة.

الشركات الأخرى الخاضعة للسيطرة

خلال الربع الثاني من العام 2023 سجلت هذه المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 23 مليون دينار كويتي وإيرادات بقيمة 82.1 مليون دينار كويتي، وزادت بنسبة 1% و9% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

الشركات الرئيسية في هذه المجموعة:

أجيليتي للمجمعات اللوجستية، سجلت أجيليتي للمجمعات اللوجستية نمواً في الإيرادات بنسبة 7.8% في الربع الثاني من هذا العام. وكان أداء أجيليتي للمجمعات اللوجستية في الكويت جيداً، إلا أن عملياتها المستقبلية لاتزال تواجه تحدياً في بعض المرافق الواقعة على أراض مستأجرة من الحكومة الكويتية. وفي أكثر من مكان، تواصل أجيليتي للمجمعات اللوجستية متابعة تنفيذ خططها الاستراتيجية للنمو من خلال زيادة وتحسين بنك الأراضي الحالي وتطوير مشاريع جديدة، والتطلع إلى الحصول على أراض إضافية، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

شركة المشاريع المتحدة لخدمات الطيران (يوباك)، سجلت يوباك زيادة في إيراداتها بنسبة 1.2% في الربع الثاني من العام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي لانتعاش خدمات المطار ومواقف السيارات بعد عودة حركة مطار الكويت الدولي وبداية موسم الصيف. كما أن يوباك مستثمراً مشاركاً في مركز ريم مول التجاري والذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولار أمريكي في جزيرة الريم في أبوظبي. والذي تم افتتاحه رسمياً للجمهور في 16 فبراير 2023، مع أكثر من 110 وحدة مؤجرة تمارس نشاطها حالياً وتغطي حوالى 50% من المساحة التأجيرية الكلية، وتتوقع يوباك زيادة نسبة التشغيل خلال الأشهر القادمة. ويعتبر ريم مول أول نظام بيئي متعدد القنوات متكامل للبيع بالتجزئة في المنطقة مزود بقدرات رقمية وتجارة إلكترونية ولوجستية. فهو يجمع بين جميع خدمات المستهلكين والتجزئة لضمان تجربة عملاء سلسة.

شركة جلوبال كليرينجهاوس سستمز (GCS)، نمت إيرادات شركة جلوبال كليرينجهاوس سستمز في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. تركز الشركة على تقديم الكفاءة المثلى في تقديم خدماتها إلى العملاء.

استثمارات أجيليتي

تمتلك أجيليتي حصص أقلية غير خاضعة لسيطرتها في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة. بالنسبة للربع الثاني من العام 2023، سجلت القيمة الدفترية لهذه الحصص 1.7 مليار دينار كويتي.

وقد شهدت استثمارات أجيليتي تحسناً نسبياً في أسواق الأسهم العالمية، الأمر الذي انعكس إيجابياً على قيمنا الاستثمارية.

ونظراً لأهمية حصة DSV في تحديد القيمة الإجمالية لأجيليتي، فقد دخلت أجيليتي في اتفاقيات تحوط ممولة لسنوات متعددة مع مجموعة من البنوك لحماية قيمة الاستثمار في DSV كما تم الافصاح عنه سابقاً.

ملخص أداء أجيليتي خلال الربع الثاني من العام 2023

سجلت أجيليتي صافي أرباح بقيمة 14.2 مليون دينار كويتي ما يعادل 5.55 فلس للسهم الواحد.

ارتفعت أرباح أجيليتي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 63.4% وبلغت 60.5 مليون دينار كويتي.

ارتفعت إيرادات أجيليتي 136.8% وبلغت 327.8 مليون دينار كويتي، وشهدت صافي الإيرادات زيادة بنسبة 177.3%.

تتمتع أجيليتي بميزانية عمومية جيدة مع أصول بقيمة 3.7 مليار دينار كويتي. وبلغ صافي الدين 881.5 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2023 (باستثناء الالتزامات الإيجارية). وقد سجل التدفق النقدي التشغيلي المصرح عنه مبلغاً وقدره 89.7 مليون دينار كويتي للستة أشهر الأولى من العام 2023 بزيادة نسبتها 268.2%.

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نبــذة عن أجيليتي

أجيليتي شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، ويعمل في شركاتها المنتشرة في القارات الست أكثر من 45,000 موظفاً، وهي رائدة في الأسواق الناشئة، ومتخصصة في تنمية وتوسعة نطاق شركاتها العاملة. تتضمن شركات أجيليتي أكبر شركة خدمات طيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة خدمات لوجستية للوقود السائل (ترايستار)؛ شركة رائدة في المستودعات الصناعية والمجمعات اللوجستية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية)؛ بالإضافة إلى شركة عقارية تجارية تقوم بتطوير مجمع تجاري ضخم في الإمارات العربية المتحدة (يـوبــاك). كما تمتلك أجيليتي شركات أخرى متخصصة في خدمات رقمنة الجمارك، وخدمات البنية التحتية في المناطق النائية، وشركات تمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الرقمية. كذلك، تستثمر أجيليتي في ابتكارات سلاسل الإمداد والاستدامة وفي تمكين المجتمعات على الصمود، ولديها محفظة أخذه بالنمو من خلال تملك حصص أقلية في شركات مدرجة وغير مدرجة.

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