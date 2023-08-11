ارتفاع إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية إلى أعلى مستوى لها في الربع الثاني من 2023

الرحلات المولدة للإيرادات تتجاوز مستويات الذروة قبل الجائحة، وتحقق رقماً قياسياً جديداً بواقع 113.8 مليون رحلة خلال الربع الثاني من 2023، مدعومة بالاقتصاد الكلي القوي لإمارة دبي

"سالك" تسجل أعلى إيرادات فصلية من رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية في الربع الثاني من 2023 منذ بدء التشغيل، حيث ارتفعت بنسبة 13.8% لتصل إلى مستوى قياسي قدره 455 مليون درهم

زيادة عدد الحسابات النشطة وعدد المركبات المسجلة بنسبة 5% و8% على التوالي حيث بلغا 2.2 مليون حساب و4.0 مليون مركبة بنهاية الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام السابق

هوامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح للربع الثاني من 2023 بلغا 66.9% و52.8% على التوالي، ما يعكس نموذج الأعمال السلس وإطار الامتياز القوي لشركة "سالك"

"سالك" تحقق صافي ربح قوياً قدره 273 مليون درهم وتدفقاً نقدياً حراً قدره 357 مليون درهم في الربع الثاني من 2023

في ضوء تلك النتائج القوية قرر مجلس إدارة "سالك" توزيع 100% من صافي ربح الشركة عن النصف الأول من عام 2023 (أي نحو 548 مليون درهم، وتعادل 7.3057 فلس للسهم الواحد)

دبي - الإمارات العربية المتحدة - اعتمد معالي مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة شركة سالك ش.م.ع، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي ("سالك" أو "الشركة")، بالتمرير، النتائج المالية المرحلية الموجزة للشركة لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2023.

وحققت أرقام قياسية جديدة خلال الربع الثاني من 2023 بتسجيلها 113.8 مليون رحلة مولدة للإيرادات، بينما بلغت إيرادات استخدام نظام التعرفة المرورية 455 مليون درهم. وارتفعت إيرادات استخدام النظام، والتي تمثل 88% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 13.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ أن أطلقت سالك عملياتها في عام 2007. وتحقق ذلك بفضل التوسع القوي في الأنشطة السياحية والتجارية بإمارة دبي. وأعلنت شركة سالك عن تحقيقها صافي ربح قدره 273 مليون درهم خلال الربع ذاته، ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح بقيمة 548 مليون درهم عن نتائج سالك المالية للنصف الأول من 2023، بعد الحصول على تفويض من المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في أبريل 2023 لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأن توزيعات الأرباح التي تغطي نتائج النصف الأول من كل عام.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة سالك: "إن النتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة في الربع الثاني من 2023 تدل على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا"، مشيراً إلى أنه رغم التأثيرات الموسمية المعتادة، زادت الرحلات المولدة للإيرادات في الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول، وتجاوزت مستويات ما قبل جائحة كوفيد – 19.

وأضاف: "أسهمت الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة (حفظها الله)، إلى جانب طموحات هيئة الطرق والمواصلات بدبي في التوسع والنمو، في خلق بيئة داعمة لنجاحنا المستدام. وكعنصر أساسي في هذه البيئة، استندنا على الإمكانات الهائلة التي توفرها للارتقاء بأعمالنا. كما تستند سالك على منظومة الإمارة الفعالة ومكانتها الإستراتيجية لتواصل تعزيز مكانتها كجهة تشغيل رائدة لبوابات التعرفة المرورية على مستوى العالم أجمع".

من جهته، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "اكتسبت نتائج سالك المالية والتشغيلية خلال الربع الثاني من 2023 المزيد من الزخم بعد إدراجنا المشهود في سوق دبي المالي في سبتمبر من العام الماضي، مؤكداً أن الإنجازات المحققة تجسّد المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها إمارة دبي، والزيادة غير المسبوقة في استخدام بوابات سالك ولا سيما صحة نموذج أعمالنا القوي."

وأضاف: "حققت سالك أرباحاً قوية خلال الربع الثاني من 2023، حيث سجلت إيرادات متميزة بلغت 517 مليون درهم، وهامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 66.9%. وسأواصل الالتزام مع فريقي بتقديم نتائج استثنائية، لضمان قيمة أكبر لمساهمينا".

أبرز الجوانب المتعلقة بحركة التنقل

"سالك" تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بنمو بلغ 13.8% في الرحلات المولدة للإيرادات التي بلغ عددها نحو 113.8 مليون رحلة في الربع الثاني من 2023

شهد إجمالي عدد الرحلات، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، التي أٌجريت عبر بوابات سالك الثمانية في الربع الثاني من 2023 نموًا بنسبة 12.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعةً بحركة الأنشطة التجارية والسياحية المتواصلة في دبي، ما يدل على التعافي المستمر من الجائحة. ونتيجة لذلك، ارتفعت الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 13.8% لتصل إلى 113.8 مليون رحلة في الربع الثاني من 2023 مقارنة بـ 100.1 مليون رحلة في الربع الثاني من عام 2022.

وقد تجاوزت الرحلات المولدة للإيرادات أكثر من 6% من مستوى الذروة قبل الجائحة البالغ 107.4 مليون رحلة في الربع الثاني من 2019، كما تجاوزت المستوى المسجل سابقاً في الربع الأول من 2023، على الرغم من التأثيرات الموسمية؛ حيث يشهد الربع الثاني عادة مستوى أقل من الحركة مقارنةً بالربع الأول (أقل بمعدل 5% بالإشارة إلى المستويات الفصلية المسجلة في 2019).

وفي الربع الثاني من 2023، سجل جسر آل مكتوم زيادة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 52% - باستثناء رحلات سيارات الأجرة المدفوعة - بسبب الإغلاق المؤقت للجسر العائم وتحويل جزء من حركة المرور إلى جسر آل مكتوم. وباستثناء جسر آل مكتوم، ارتفعت رحلات سالك المولدة للإيرادات بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

ارتفاع عدد المركبات المسجلة بنسبة 8.2% لتصل إلى نحو 4.0 مليون مركبة مسجلة

ارتفع عدد المركبات المسجلة لدى سالك بنسبة 8.2% مقارنة بذات الفترة من العام السابق و2.0% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 4.0 مليون مركبة في 30 يونيو 2023، ما يعكس نجاح إمارة دبي في جهودها المستمرة في تنمية اقتصادها. وعلاوة على ذلك، ارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 5.2% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى نحو 2.2 مليون حساب بحلول 30 يونيو 2023. هذا وقد وصلت عمليات تفعيل بطاقات "سالك" إلى نحو 230,000 بطاقة في الربع الثاني من 2023، بزيادة بلغت 28% مقارنةً بالعام الماضي، في حين ارتفع معدل إلغاء عمليات البطاقات بنحو 5% ليصل إلى نحو 141,000 بطاقة.

أبرز الجوانب المتعلقة بالأداء المالي

ملاحظة حول القوائم المالية:

قد لا تعكس مقارنة دقيقة لربحية "سالك" بين الربع الثاني من 2022 والربع الثاني من 2023، وبين النصف الأول من 2023 والنصف الأول من 2022 بسبب التغييرات في هيكلها التشغيلي وعناصر التكاليف الجديدة. منذ شهر يوليو 2022، تعمل شركة سالك ككيان قانوني منفصل عن هيئة الطرق والمواصلات من خلال اتفاقية امتياز لمدة 49 عاما.ً وقد أدى ذلك إلى نشوء تكاليف جديدة، مثل رسوم الامتياز، والإيجار، والإطفاء، وتكاليف اتفاقية الخدمة الانتقالية، بالإضافة إلى تكاليف التمويل، والتي لم تكن موجودة قبل يوليو 2022

النمو القوي في رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية أدى إلى زيادة إيرادات سالك بنسبة 13.1% لتصل إلى 517 مليون درهم

ارتفعت إيرادات الربع الثاني من 2023 بنسبة 13.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 517 مليون درهم، وذلك بفضل زيادة بنسبة 13.8% في الإيرادات من رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية.

رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: حققت سالك أداء قياسي خلال الربع الثاني على التوالي بتسجيل أعلى إيرادات فصلية على الإطلاق خلال الربع. وساهم النمو المستمر في الأنشطة التجارية والسياحية بدبي في زيادة الرحلات المولدة للإيرادات. ونتيجة لذلك، ارتفعت إيرادات رسوم نظام التعرفة المرورية بنسبة 13.8% لتصل إلى 455 مليون درهم. كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام النظام بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق، رغماً عن الاِنخفاض الموسمي المعتاد لحركة التنقل في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع بالأول. وساهمت رسوم الاستخدام بنسبة 88.1% من إجمالي إيرادات الربع.

المخالفات والغرامات: شهدت الإيرادات من المخالفات والغرامات زيادة بنسبة 5% مقارنة بنفس الربع من العام السابق حيث وصلت إلى 53 مليون درهم. وذلك بسبب الزيادة في عدد المخالفات، بعد خصم المخالفات المستحقة للإلغاء (نحو 620,000 صافي عدد المخالفات في الربع الثاني من 2023 مقارنة بنحو 573,000 في الربع الثاني من 2022). وجاء العدد الصافي للمخالفات ثابتاً الى حد كبير كنسبة من صافي عدد الرحلات، وساهمت الإيرادات من المخالفات والغرامات بنسبة 10.2% من إجمالي الإيرادات.

إيرادات تفعيل بطاقات "سالك": ارتفعت الإيرادات من رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة 37.7% مقارنة بذات الربع من العام السابق، لتصل إلى 7 ملايين درهم، وساهمت بنسبة 1.3% من إجمالي الإيرادات.

وخلال النصف الأول من 2023، ارتفعت الإيرادات بنسبة 9.7% مقارنة بذات الفترة من العام السابق، لتفوق 1.0 مليار درهم، نتجت بشكل أساسي من نمو في رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بنسبة 10.7%.

الربحية القوية في الربع الثاني من 2023 تبرز قوة إطار الامتياز

حققت سالك أرباحاً قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 346 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2023، حيث جاءت ثابتة الى حد كبير مقارنة بالربع السابق رغم التأثيرات الموسمية المذكورة سابقاً. وفي النصف الأول من 2023، ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8.4%، لتصل إلى 694 مليون درهم من 640 مليون درهم سجلتها في النصف الثاني من 2022.

وبلغ صافي الربح 273 مليون درهم خلال الربع الثاني، بدون تغيير كبير عن الربع السابق رغم التأثيرات الموسمية. وبلغ صافي الربح خلال النصف الأول من العام 548 مليون درهم، بزيادة وصلت نسبتها إلى 3.6% عن النصف الثاني من 2022.

مجلس إدارة سالك يعتمد توزيع أرباح على المساهمين بنحو 548 مليون درهم عن نتائج النصف الأول من 2023

بناءً على النتائج القوية التي حققتها سالك، وافق مجلس الإدارة على توزيعات أرباح نقدية للمساهمين بواقع (7.3057 فلس لكل سهم) لتوزيع مبلغ إجمالي قدره 548 مليون درهم تقريباً، وهو ما يمثل كامل صافي ربح الشركة عن النصف الأول من 2023. وجاء قرار مجلس الإدارة بعد حصوله على تفويض من المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في أبريل 2023 لاتخاذ قرار بشأن توزيعات الأرباح التي تغطي نتائج النصف الأول من كل عام.

محافظة المركز المالي على صلابته

في يونيو 2022، توصلت سالك إلى اتفاقية اقتراض وتسهيل ائتماني مع بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 4.2 مليار درهم، وتشمل تسهيلات ائتمانية تحت الطلب بقيمة 200 مليون درهم، لتغطية رسوم الامتياز المقدمة والأغراض العامة للشركة. وفي مايو 2023، خفضت سالك التسهيلات الائتمانية تحت الطلب إلى 50 مليون درهم. وفي نهاية الربع الثاني، بلغ صافي الدين 3.1 مليار درهم، لتبلغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2.3 ضعفاً، وهي أقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة البالغ 5.0 أضعاف وفق شروط الاتفاقية.

وسجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره 131 مليون درهم كما في 30 يونيو 2023، أي بزيادة عن مستوى 123 مليون درهم المسجل بنهاية الربع الأول، ولكنها جاءت مستقرة بشكل عام كنسبة مئوية من الإيرادات.

تدفق نقدي حر قوي بلغ 357 مليون درهم بهامش 69.1% في الربع الثاني من 2023

في الربع الثاني من 2023، حققت سالك تدفقات نقدية حرة بقيمة 357 مليون درهم، وذلك بفضل الأداء المروري القوي المستمر. ولم تتكبد سالك أي نفقات رأسمالية خلال الربع الثاني من 2023، في حين بلغ هامش التدفق النقدي الحر 69.1% بارتفاع من 62.5% في الربع السابق.

أبرز إنجازات الشركة

سالك تفوز بجائزة "أفضل طرح عام أولي في الشرق الأوسط" في حفل توزيع جوائز من المجلة المالية EMEA Finance

فازت سالك في الربع الثاني من 2023 بجائزة أفضل طرح عام أولي في الشرق الأوسط 2022 والمقدمة من المجلة المالية EMEA Finance. ويأتي هذا التقدير بعد الإدراج الناجح للشركة في سوق دبي المالي. وتم تقديم الجائزة في حفل خاص أقيم في لندن حضره ممثلون بارزون من الشركات والمؤسسات المالية الرائدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا. ويؤكد إنجاز سالك في منحها هذه الجائزة على مساهمتها الكبيرة في القطاع المالي في المنطقة، كما أنها تبرز أداءها الاستثنائي في الطرح العام الأولي.

سالك تحرز مزيدًا من التقدم في جهودها لتعزيز الاستدامة

تحافظ سالك على التزامها بالاستدامة البيئية من خلال تشجيع استخدام المركبات الكهربائية وتوفير بطاقات سالك مجانية لأصحابها. وفي 30 يونيو 2023، تضاعف عدد المركبات المسجلة التي تحمل هذه البطاقات مقارنةً بالعام السابق، وارتفعت بنسبة 11.3% مقارنةً بالربع السابق، لتصل إلى 3,194 مركبة.

تواصل سالك الاستثمار في مواردها البشرية والحفاظ على التزامها بالتنوع والشمولية. وقد ازداد عدد العاملين فيها بدوام كامل من 12 موظفًا في 30 يونيو 2022 إلى 37 موظفًا في 30 يونيو 2023، كما شهدت زيادة في عدد الجنسيات الممثلة من 6 إلى 12.

وتجدر الإشارة إلى أنّ سالك تواصل التأكيد على التنوع بين الجنسين، حيث تشكل الإناث 24% من إجمالي القوى العاملة في 30 يونيو 2023. كما حققت الشركة تقدمًا في عمليات التوطين، حيث وصلت نسبة التوطين إلى نحو 38% بحلول نهاية الربع.

من جانب آخر، تواصل سالك تقديم إعفاءات للمركبات التي تستخدمها الجمعيات الخيرية والمدارس وأصحاب الهمم وسيارات الإسعاف والخدمات العامة الأخرى. في هذا السياق، ارتفع عدد الرحلات المجانية التي سجلتها المركبات المعفاة من خلال بوابات التعرفة المرورية الثمانية في سالك بنسبة 9.8% مقارنة بذات الربع من العام السابق لتصل إلى نحو 2 مليون خلال الربع الثاني من 2023، بمعدل أكثر من 22,000 رحلة يوميًا في المتوسط. وجاء هذه الارتفاع الملحوظ نتيجة لزيادة عدد المركبات المعفاة المسجلة بنسبة 12.8% لتصل إلى أكثر من 50,000 مركبة بنهاية الربع.

تطلعات الأعمال

واصلت سالك في الربع الثاني من 2023 تحقيق زيادة متسقة وإيجابية في عدد الرحلات عبر بواباتها الثماني. ونظراً لهذا الأداء، تقوم الشركة بمراجعة توجيهاتها للعام بأكمله. وتتوقع سالك نمو الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة تتراوح من %9 – 10% مقارنة بعام 2022، وأن يتراوح هامش ربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 66% - 67%.

#بياناتشركات

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لمحة عن "سالك"

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022. "سالك"، وتعني "انسيابية الحركة المرورية"، تعتبر المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وتتولى إدارة بوابات التعرفة الأتوماتيكية في إمارة دبي باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). وتدير الشركة حالياً 8 بوابات تعرفة مرورية تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يعتبر الشارع الحيوي في دبي. وفي عام 2022، تم تسجيل 539 مليون رحلة عبر بوابات "سالك"، سواء للسكن أثناء تنقلهم في الإمارة لمزاولة نشاطاتهم اليومية، أو السياح الذين يقصدون معالم دبي السياحية. وبموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، تمتلك "سالك" الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.

استفسارات المستثمرين محمد زين العابدين رئيس قسم علاقات المستثمرين البريد الإلكتروني: Mohamed.Zeinelabedin@salik.ae الاستفسارات الإعلامية فيصل توكل مدير التسويق والاتصالات المؤسسية البريد الإلكتروني: Faisal.Tawakul@salik.ae

إخلاء مسؤولية

لا يمكن اعتبار، أو تفسير، أي من البيانات الواردة في هذه الوثيقة كتوقع للربح. وتستند أي من البيانات، والتي يمكن تصنيفها كـ "توقعات مستقبلية"، إلى عدد من الافتراضات التي تتضمن استقراء إدارة الشركة للتوجهات التشغيلية السابقة، والبيانات الواردة في سجلات الشركة، والبيانات الأخرى التي توفرها أطراف خارجية. وتعتقد "سالك" أن هذه الافتراضات معقولة عند وضعها، إلا أنها حتماً عرضة للمخاطر الكبيرة والشكوك والأحداث الطارئة، في حين لا تشكّل هذه التوقعات ضمانات للأداء المستقبلي. ويمكن أن تؤدي هذه المخاطر والشكوك والأحداث الطارئة إلى تفاوت النتائج الفعلية لعمليات سالك ووضعها المالي وسيولتها تفاوتاً جوهرياً عن التوقعات المستقبلية المشار إليها أو المعبّر عنها في مثل هذه البيانات، ولا يمكن تقديم أي تعهد أو ضمان بأن أياً من هذه البيانات أو التوقعات المستقبلية ستثبت صحتها، أو أن أي نتيجة متوقعة ستتحقق، لذا لا ينبغي الاعتماد على أي توقع مستقبلي.