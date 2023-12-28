تستهدف شركة اندرايف للنقل الذكي، التوسع في خدمات النقل بالدراجات النارية في محافظات الصعيد والدلتا بمصر، خلال العام المقبل، وفق ما قاله معتز توبة، مدير أعمال الشركة في الشرق الأوسط لزاوية عربي.

وتعمل الشركة - التي بدأت أعمالها في مصر عام 2021 - في تقديم خدمات النقل السريع عن طريق سيارات الركوب في غالبية المحافظات، فيما تسعى لتوسيع خدمة النقل بالدراجات النارية (الموتو) والتي تكون أسرع وبتكلفة أقل.

"بنبتدي دلوقتي نتوسع أكتر في الموتو.. في محافظات الدلتا وإن شاء الله في الصعيد،" حسبما قال توبة.



وترتفع تكلفة الخدمات في مصر مع وصول التضخم لمستويات قياسية نتيجة انخفاض الجنيه وارتفاع سعر الدولار، ما سبب ضغوط على الأعمال والشركات كما على المواطنين.

وأشار توبة، إلى أن ارتفاع أسعار البنزين في السوق المحلي يؤثر على سوق النقل الذكي بشكل عام، لكن شركته تعتمد على إتاحة فرصة للعميل والسائق بالتفاوض حول سعر الرحلة، كما أنها تحصل من السائقين "أقل نسبة عمولة،" ما يخفف من حدة تأثير زيادة التكلفة على العميل والشركة.

ورفعت مصر سعر بيع البنزين بأنواعه في السوق المحلي بنسب تتراوح بين 8.7% و14.3%، في نوفمبر الماضي، في إطار خطة لتقليل دعم المحروقات الذي تتحمله الحكومة.

وفي نوفمبر رفعت الشركة نسبة العمولة التي تحصلها من السائقين من 10% إلى نحو 11.3% من سعر الرحلة "وهي زيادة مش ملموسة،" وفق توبة.

فرص نمو

التوسع المرتقب يأتي في ظل فرص النمو المتاحة في السوق المصري، ووفق توبة فإن "مصر أهم وأكبر حصة سوقية في أسواق الشرق الأوسط".

تعمل اندرايف في الشرق الأوسط، في كل من: مصر، لبنان، تونس، تركيا، المغرب، والجزائر.

وأتاحت الشركة سبتمبر الماضي، خدمة Comfort class التي توفر للعميل سيارة طراز حديث فيما يشبه الخدمة الفاخرة، في مدينتي القاهرة والإسكندرية.

ووفقا لتوبة، تدرس الشركة إتاحة هذه الخدمة في محافظات الدلتا، لكن ذلك سيكون وفقا لتوافر سيارات حديثة بهذه المدن.

كما تتيح الشركة، خدمات شحن البضائع التي تُقدم دون تحصيل عمولة، واندرايف ديلفري، واندرايف خدمات (تمكن العملاء من التواصل مع حرفيين).

وتستهدف الشركة التوسع في خدمة اندرايف خدمات، بعد أن جذبت أكثر من 30 ألف عميل خلال سنة.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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