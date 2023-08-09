واصلت الشركة تقدمها على الرغم من التحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية العالمية، وحققت أداءً مرنًا في النصف الأول من العام 2023، حيث بلغت الإيرادات 2.8 مليار درهم إماراتي، لتنخفض بنسبة 5% على أساس سنوي.

حافظت الشركة على هامش ربح إجمالي مستقر بنسبة 25% في كل من النصف الأول والربع الثاني من العام الجاري، حيث تتحرك الشركة بفعالية على مستوى الدورة الاقتصادية.

نجحت الشركة في خفض المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع العضوية- التي يستثنى منها تأثير "ماي يو إس"، بنسبة 12% في الربع الثاني من العام الجاري، ما يعكس مدى مرونة المجموعة في إدارة التكاليف.

بلغ صافي الدخل 42.8 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2023، مقارنة بـ 91.9 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2022. كما شهد صافي الدخل خلال الربع الثاني من العام 2023 انخفاضًا بنسبة 57%، وذلك إثر زيادة النفقات المالية وانخفاض الإيرادات من قطاع الشحن الدولي السريع، فضلاً عن انخفاض قيمة العملة في بعض الأسواق بشكل أكبر، ما أثّر على الأداء المالي للشركة ككل.

حافظ عدد الشحنات ضمن قطاع خدمات الشحن المحلي السريع على مرونته، في حين شكّل الانخفاض العالمي في عدد الشحنات ضمن قطاع خدمات الشحن الدولي السريع تحديًا. كما واصلت أسعار الخدمات المقدمة ضمن قطاع الشحن انخفاضها على مستوى العالم.

أسهم حضور الشركة المتوازن في العديد من المناطق الجغرافية في دعم أداءها على مستوى أسواقها المحلية، ومثّلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 39% من إجمالي الإيرادات، وسجلت نموًا بنسبة 3% في إجمالي الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2023.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالميًا لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2023.

أبرز النتائج المالية للمجموعة

على الرغم من مجموعة التحديات التي تشوب الأسواق العالمية والتي من بينها انخفاض سعر صرف بعض العملات، أكدت شركة أرامكس على مرونة نموذجها التشغيلي وقدرتها على مواصلة تحقيق الأرباح، حيث أعلنت الشركة عن تحقيقها إيرادات بقيمة 2.8 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2023، بانخفاض بنسبة 5% على أساس سنوي. وقد شهد قطاع خدمات الشحن على مستوى العالم انخفاضًا في أعداد الشحنات، الأمر الذي أدى بالتالي إلى انخفاض إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 8%. ومع ذلك، وعند استثناء تأثير سعر صرف العملات، تكون إيرادات أرامكس قد انخفضت خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5%. وتجدر الإشارة إلى أن الربع الثاني من عام 2023 شهد عددًا أقل من أيام العمل، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى وقوع أغلب العطلات الرسمية الإسلامية التي يتم الاحتفال بها في بعض الأسواق خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث وقعت هذه العطلات الرسمية خلال الربع الثالث من عام 2022.

كما حافظت أرامكس على هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 25% خلال النصف الأول والربع الثاني من العام 2023، وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي نسبة الربح بواقع 3% في النصف الأول و9% خلال الربع الثاني على أساس سنوي، ما يعكس جدوى نهج أرامكس في مواصلة الاستثمار في المبادرات التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتحسن التكلفة على مستوى الدورة الاقتصادية.

وواصلت الشركة مرونتها في إدارة التكاليف، حيث نجحت في خفض المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2023، فيما شهدت المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع العضوية- التي يستثنى منها منصة "ماي يو إس"، انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 12% خلال نفس الفترة.

وسجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 42.8 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2023، مقارنة بـ91.9 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2022، وبانخفاض مماثل بنسبة 57% للربع الثاني من العام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى التأثير السلبي الناجم عن الانخفاض في الإيرادات والذي انعكس بدوره على صافي الأرباح، بالإضافة إلى مصاريف الفوائد المرتبطة بصفقة الاستحواذ على منصة "ماي يو إس" وبما يتماشى مع استراتيجية أرامكس الرامية إلى المحافظة على ميزانية عمومية قوية.

وحافظت أرامكس على ميزانية عمومية قوية حيث بلغت نسبة صافي الدين 2.6 ضعفًا من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، بالإضافة إلى رصيد نقدي قوي بلغ 502 مليون درهم إماراتي بحلول 30 يونيو 2023.

وفي تعليقه على هذه النتائج المالية،الوالأال1للشركة قال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: "نجحت أرامكس خلال فترة النصف الأول من العام 2023 في تسجيل أداء مالي قوي اتسم بالمرونة، وذلك على الرغم من التحديات المستمرة للبيئة الاقتصادية على مستوى العالم، وارتفاع التكلفة وانخفاض الأسعار ضمن قطاع خدمات الشحن وتراجع عدد الشحنات عالميًا والتقلبات في أسعار صرف العملات. وبناء على ذلك، سنواصل تركيزنا خلال النصف الثاني من العام الجاري على خفض التكاليف وتعزيز مستويات كفاءة النفقات التشغيلية والمصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع، حتى نتمكن من الحفاظ على مركزنا القوي على المدى الطويل مستفيدين من مميزات نموذج عملنا الذي يتسم بالانضباط والمرونة، والمدعوم بميزانية عمومية قوية وميزات تنافسية عالية."

وأضاف الجده: "ندرك بصفتنا مزودًا رائدًا للخدمات اللوجستية أهمية الحاجة إلى وجود المزيد من المرونة والقدرة على التكيف مع مختلف ظروف السوق دائمة التغير، وسنواصل الاستثمار بشكل استراتيجي في أحدث التقنيات وفي تحسين مستوى كفاءة عملياتنا التشغيلية وتعزيز قائمة عروضنا وخدماتنا لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة لكافة شرائح العملاء. ويظهر ذلك جليًا من خلال تحسين مستوى الإنتاجية ضمن خدمات الشحن السريع، ومضاعفة حجم شبكتنا لمواقع استلام وتسليم شحنات وطرود العملاء في المنطقة. وسنواصل مساعينا لإعادة توجيه أعمالنا نحو قطاعات تحقق هوامش ربحية أعلى، مثل القطاعات الاقتصادية المتخصصة وزيادة خدماتنا المقدمة للشركات، حيث ينصب تركيزنا على الارتقاء بجودة الإيرادات وتحقيق النمو الاستراتيجي الذي يحقق قيمة أعلى لمساهمينا على المدى الطويل."

واختتم الجده: "يجسد حضورنا الجغرافي المتوازن أحد عوامل نجاحنا، ويمثّل ركيزة أساسية لأدائنا، حيث سجلنا أداءً قويًا في أسواقنا الرئيسية، ومن بينها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي أسهمت بنسبة 39% من إجمالي الإيرادات، فيما يستمر النمو في الأسواق الخارجية في أوروبا وأمريكا الشمالية يساهم في تعزيز إيراداتنا."

أبرز النتائج المالية بحسب قطاعات الأعمال

ملخص النتائج المالية لقطاع خدمات الشحن الدولي السريع (بما في ذلك خدمة "شوب آند شيب" و"ماي يو إس")

ألف درهم إماراتي الربع الثاني 2023 الربع الثاني 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) النصف الأول 2023 النصف الأول 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) الإيرادات 561,041 588,432 (5%) 1,127,622 1,147,409 (2%) الربح الإجمالي 188,324 189,708 (1%) 372,120 367,490 1% هامش الربح الإجمالي 34% 32% 33% 32%

عدد شحنات قطاع خدمات الشحن الدولي السريع

مليون شحنة الربع الثاني 2023 الربع الثاني 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) النصف الأول 2023 النصف الأول 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) عدد الشحنات الإجمالي 5.5 5.9 (7%) 10.9 11.3 (3%)

بلغت الأرباح الإجمالية لقطاع خدمات الشحن السريع الدولي في النصف الأول من العام الجاري 372 مليون درهم إماراتي، بنسبة زيادة على أساس سنوي 1%. فيما ارتفع هامش إجمالي الربح إلى 33% مستفيدًا من منصة "ماي يو إس"، وعوامل أخرى من بينها تحسن تكلفة النقل وإجراءات تعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتعامل قطاع خدمات الشحن السريع الدولي خلال فترة الربع الثاني من عام 2023 مع إجمالي 5.5 مليون شحنة، وشهد انخفاضًا سنويًا بنسبة 7% بما يتماشى مع الأداء العام لهذا القطاع على مستوى العالم. وعلى الرغم من ظروف السوق الصعبة، إلا أنه قد ظهرت مؤشرات إيجابية على الاستقرار، من بينها النمو الملحوظ بنسبة 2% في تدفقات الشحنات خلال الربع الثاني من العام 2023 مقارنة بالربع الأول من هذا العام، ما يشير إلى وجود اتجاه مشجع للقطاع في مرحلة ما بعد الجائحة.

ملخص النتائج المالية لقطاع خدمات الشحن المحلي السريع

ألف درهم إماراتي الربع الثاني 2023 الربع الثاني 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) النصف الأول 2023 النصف الأول 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) الإيرادات 351,385 372,494 (6%) 713,037 749,135 (5%) الربح الإجمالي 74,591 93,031 (20%) 162,228 185,797 (13%) هامش الربح الإجمالي 21% 25% 23% 25%

عدد شحنات قطاع الشحن المحلي السريع

مليون شحنة الربع الثاني 2023 الربع الثاني 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) النصف الأول 2023 النصف الأول 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) عدد الشحنات الإجمالي 24.2 24.1 1% 48.9 49.1 (1%)

واجهت الإيرادات والأرباح الإجمالية لقطاع خدمات الشحن المحلي السريع ضغوطًا خلال فترة النصف الأول والربع الثاني من العام على أثر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية. وعند استثناء تأثير أسعار الصرف، تكون إيرادات هذا القطاع قد سجلت نموًا بنسبة 3% خلال الربع الثاني من العام 2023. وتم تسجيل هامش ربح إجمالي بنسبة 21% خلال الربع الثاني وبنسبة 23% خلال النصف الأول من العام 2023، ما يؤكد على التزام أرامكس بتحسين الأداء حتى في ظل تقلبات أسعار صرف العملات.

وتعامل قطاع خدمات الشحن المحلي السريع خلال فترة الربع الثاني من العام 2023 مع إجمالي 24.2 مليون شحنة، ما يمثل نموًا ثابتًا بنسبة 1% على أساس سنوي. وعند استثناء منطقة أوقيانوسيا، حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ خطة لإعادة الهيكلة، يكون عدد الشحنات ضمن قطاع خدمات الشحن المحلي السريع قد نما بنسبة 2% في الربع الثاني من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بشكل أساسي بالأداء القوي في عدد الشحنات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ودول آسيا.

ملخص النتائج المالية لقطاع خدمات الشحن

ألف درهم إماراتي الربع الثاني 2023 الربع الثاني 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) النصف الأول 2023 النصف الأول 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) الإيرادات 358,609 432,410 (17%) 744,042 823,543 (10%) الربح الإجمالي 56,601 57,901 (2%) 117,752 109,952 7% هامش الربح الإجمالي 16% 13% 16% 13%

عدد الشحنات في قطاع خدمات الشحن

الربع الثاني 2023 الربع الثاني 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) النصف الأول 2023 النصف الأول 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) الشحن الجوي (بالكيلوغرام) 10,813,056 16,432,000 (34%) 21,972,042 29,172,839 (25%) الشحن البحري (حمولة حاوية كاملة/ وحدة مكافئة لعشرين قدماً) 8,039 6,833 18% 15,042 14,975 0% الشحن البحري (أقل من حمولة حاوية / بالمتر المكعب) 5,576 4,033 38% 11,647 9,258 26% الشحن البري (حمولة شاحنة كاملة) 6,582 6,794 (3%) 13,411 14,065 (5%) الشحن البري (أقل من حمولة شاحنة / بالكيلوغرام) 38,483,702 39,173,304 (2%) 74,840,758 76,094,734 (2%)

على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 17% في الربع الثاني من العام 2023، فقد سجّل قطاع خدمات الشحن أداءً قويًا، بنسبة زيادة وصلت إلى 7% في إجمالي الربح لفترة النصف الأول من العام.

وتأكيدًا على مرونة نموذج عمل أرامكس وقدرتها على تحقيق الكفاءات التشغيلية، تحسن هامش الربح الإجمالي بواقع ثلاث نقاط مئوية، ووصل إلى 16% في كل من الربع الثاني والنصف الأول من العام 2023.

جدير بالذكر أن هذا العام شهد انخفاض أسعار الشحن البحري على مستوى العالم بشكل أكبر، ما أدى إلى تحول في عدد الشحنات من الشحن الجوي إلى الشحن البحري. وقد سجلت أرامكس نموًا ملحوظًا في عدد الشحنات ضمن خدمات الشحن البحري، وتراجعًا في عدد الشحنات ضمن خدمات الشحن الجوي خلال فترة الربع الثاني من العام 2023، مدفوعة أيضًا بالتراجع الذي شهدته خدمات تأجير طائرات الشحن في الربع الثاني من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استقرت أعداد الشحنات ضمن خدمات الشحن البري نسبيًا خلال فترة الربع الثاني من هذا العام، ما يشير إلى قوة وكفاءة أسطول شاحنات أرامكس في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفيما تواصل أرامكس تعزيز عروضها لخدمات الشحن والاستفادة من فرص النمو المتاحة، ستحافظ الشركة على التزامها بتقديم حلول شحن فعّالة وموثوقة لعملائها.

ملخص النتائج المالية لقطاع الخدمات اللوجستية وحلول إدارة سلسلة التوريد

ألف درهم إماراتي الربع الثاني 2023 الربع الثاني 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) النصف الأول 2023 النصف الأول 2022 نسبة التغيُّر (سنوياً) الإيرادات 106,217 111,756 (5%) 213,260 223,861 (5%) الربح الإجمالي 16,297 28,445 (43%) 32,500 41,616 (22%) هامش الربح الإجمالي 15% 25% 15% 19%

انخفضت إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية وحلول إدارة سلسلة التوريد بنسبة 5% في كل من النصف الأول والربع الثاني من العام 2023. وعند استثناء تأثير سعر صرف العملات، تكون إيرادات هذا القطاع قد سجلت نموًا بنسبة 2% في الربع الثاني من العام 2023. واستقر هامش الربح الإجمالي للخدمات اللوجستية عند 15% في الربع الثاني من 2023، بما يتوافق مع متوسط هامش الربح الإجمالي المسجل في العام 2022 وفي الربع الأول من العام 2023. وقد أثّر الانخفاض في نسبة إشغال المراكز اللوجستية خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بمتوسط الهامش المسجل خلال عام 2022، على هامش الربح الإجمالي، والذي من المتوقع أن يتعافى خلال الربعين المتبقيين من هذا العام حيث تلحظ الشركة ارتفاعاً في نسبة الإشغال ضمن مراكزها اللوجستية الجديدة.

وحظي أداء قطاع الخدمات اللوجستية وحلول إدارة سلسلة التوريد خلال الربع الثاني من العام 2023 بدعم قطاع التصنيع، حيث فازت أرامكس بعقد رئيسي في ولاية هيوستن الأمريكية خلال الربع الثاني، كما افتتحت الشركة منشآت جديدة في المملكة العربية السعودية والهند، وتواصل التركيز على تحقيق إيرادات عالية الجودة والدخول إلى القطاعات عالية النمو مثل التصنيع والتجزئة.

وبالإضافة إلى ما سبق، حققت أرامكس في المتوسط ​​معدل إشغال بنسبة 82% عبر 784 ألف متر مربع من المرافق اللوجستية الخاصة بها خلال الربع الثاني من هذا العام، ما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتلبية متطلبات العملاء بشكل فعّال.

وفيما تواصل أرامكس تقدمها نحو المستقبل، ستظل الشركة ملتزمة بدفع نموها المستدام وتبني الابتكار وتقديم حلول وخدمات لوجستية استثنائية لعملائها في جميع أنحاء العالم.

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نبذة عن أرامكس:

حققت أرامكس منذ تأسيسها قبل 40 عامًا نموًا سريعًا؛ لتصبح اليوم علامة تجارية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسًا لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

تمتد عملياتنا اليوم في أكثر من 600 مدينة فيما يزيد على الـ70 دولة في جميع أنحاء العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف خبير متخصص في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس ("خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس").

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساسًا في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيدًا أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. ولذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية. وفي إطار جهودنا لحماية البيئة، والتخفيف من مخاطر التغير المناخي، قمنا بالانضمام إلى مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi) بهدف تسريع تحقيق أهدافنا المناخية المتمثلة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030، وصافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.