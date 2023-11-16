أعلنت شركة طيران الإمارات، يوم الخميس، عن إجرائها طلبية لشراء 15 طائرة إيرباص من نوع إيه 350-900 تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، وفق بيان نشرته الشركة على حسابها عبر إكس (تويتر سابقا).

وتمت هذه الطلبية خلال معرض دبي للطيران المنعقد من 13 إلى 17 نوفمبر 2023 ومعها سيرتفع إجمالي طلبيات الناقلة من إيه 350 إلى 65 طائرة.

وشركة طيران الإمارات، بدأت عملها في عام 1985، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الإمارات المملوكة لحكومة دبي التي تسعى إلى تنمية قطاع السياحة والسفر لدعم نمو اقتصاد الإمارة المعتمد بشكل كبير على السياحة.

وكانت الشركة قد أعلنت يوم الاثنين عن طلبية لشراء 95 طائرة بوينغ إضافية ليرتفع بذلك عدد الطلبيات الإجمالي من الطائرات العريضة البدن إلى 310، بحسب بيانها.

وقالت الشركة إنها التزمت بمبلغ إجمالي قدره 58 مليار دولار أمريكي لشراء 110 طائرات إضافية في معرض الطيران هذا العام، ويشمل هذا المبلغ الطلبية التي أعلنت عنها يوم الاثنين.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا