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وقع تحالف يضم شركة أوراسكوم كونستراكشون المصرية العاملة في الإنشاءات وشركة Colas Rail عقد مع الهيئة القومية للأنفاق المصرية لإنشاء مشروع مترو جديد في الإسكندرية بقيمة 1.3 مليار يورو، وفق بيان من شركة أوراسكوم كونستراكشون يوم الخميس.

وتعمل شركة Colas Rail في قطاعات الهندسة والإنشاءات الخاصة بالقطارات ويتركز معظم نشاطها في بريطانيا.

وتسعى مصر لزيادة مساهمة القطاع الخاص لإنعاش اقتصادها الذي تضرر في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وسيتم تمويل المشروع من عدة بنوك تنموية منها البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) والبنك الأوروبي لإعادة الإنشاء والتطوير (EBRD) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB).

وسيضم مشروع المترو الجديد 20 محطة لربط وسط الإسكندرية بمدينة أبو قير الشمالية الشرقية، حسب البيان.

وأوراسكوم كونستراكشون هي شركة مقاولات عالمية، تابعة لعائلة ساويرس المصرية، تعمل في مجال الهندسة والإنشاءات ولديها أعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة، ومدرجة في البورصة المصرية وبورصة ناسداك دبي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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