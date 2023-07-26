صيانة وتجديد شبكة الطرق بطول23 كيلومترًا، وتوسعة التقاطعات

وتقوية الإضاءة لتحسين تدفق حركة المرور

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم أنها بدأت أعمال صيانة وتجديد شبكة الطرق والمرافق في منطقة كيزاد مصفح (أيكاد1) على مساحة 40 ألف متر مربع.

وتبلغ تكلفة المشروع 55 مليون درهم، ويتضمن أعمال صيانة وتجديد شبكة الطرق الداخلية بطول 23 كيلومتراً في منطقة كيزاد مصفح (أيكاد1)، بالإضافة إلى توسعة التقاطعات، وتجديد علامات الطرق وتحسين الإضاءة، وتطوير الحدائق وبناء مواقف للحافلات.

وتهدف أعمال التطوير إلى تحسين تدفق الحركة المرورية وتسهيل حركة البضائع من وإلى المنطقة. ولضمان سلاسة سير العمل وسرعة إنجاز المشروع، سيتم تنفيذ مشروع تطوير المنطقة بالتعاون والتنسيق مع بلدية مدينة أبوظبي ومركز النقل المتكامل وغيرها من الجهات الحكومية المعنية والشركات العاملة في المنطقة.

هذا وسيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل مع مراعاة عدم التسبب في أي تحديات تنظيمة وحركية للشركات العاملة في المنطقة.

قال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: “نسعى دائماً في مجموعة كيزاد لتقديم أفضل الخدمات لمتعاملينا. ونسعى من خلال تطوير وصيانة أنظمة ومرافق شبكة الطرق في مصفح إلى تطوير شبكة نقل ومواصلات بمواصفات عالمية وجعلها أسرع وأكثر كفاءة، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتوفير بنية تحتية مستدامة وعالية الجودة تلبي متطلبات متعاملينا وتطابق المعايير العالمية."

وأضاف: "إن تطوير المنطقة الصناعية الحيوية في كيزاد مصفح (أيكاد1) سيقطع شوطاً طويلاً في تعزيز اقتصاد إمارة أبوظبي وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي وصناعي متطور."

تولي إدارة مجموعة كيزاد هذا المشروع اهتماماً كبيراً لضمان عدم عرقلة عمل الشركات العاملة في المنطقة، وضمان التزام المشروع بأفضل الممارسات البيئية ومبادئ التنمية المستدامة لحماية البيئة الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة.

#بياناتحكومية

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ياسر سعيد زبيري

مدير الاتصال،

المدن الاقتصادية والمناطق الحرة،

مجموعة موانئ أبوظبي

Yasir.Zubairi@adports.ae

نبذة عن مجموعة كيزاد

تعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منظومة أعمال تنافسية تعزز النمو، ومحركاً استراتيجياً رئيسياً في إطار رؤية إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي.

وتضم مجموعة كيزاد بنى تحتية حيوية تشمل 12 منطقة اقتصادية في كل من مدينتَي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وتمتد على مساحة 550 كيلومتر مربع، وتشتمل على أكثر من 40 مجمعاً سكنياً للموظفين تحت مظلة "كيزاد للمجمعات".

وتوفر مجموعة كيزاد وصولاً إلى أسواق استراتيجية وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لأكثر من 1,850 مستثمراً في 17 قطاعاً صناعياً رئيسياً. كما توفر منظومة مجموعة كيزاد بنى تحتية عالمية المستوى للنقل مع قنوات ربط متعددة الوسائط، وملكية أجنبية بنسبة 100%، واسترداد كامل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإمكانية ممارسة أعمال تجارية معفاة من الرسوم ضمن المنطقة، بالإضافة إلى منصات تقنية متقدمة.