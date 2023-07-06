أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة/ زيورخ، سويسرا : أبرمت شركة موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية، التابعة للقطاع اللوجستي في مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية (ADPORTS:ADX)، وأسينو، شركة الأدوية السويسرية التي تعمل على تطوير وتصنيع الأدوية المبتكرة، اتفاقية لتزويد "أسينو" بخدمات الشحن العالمية، بما فيها النقل البحري والجوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستمكن هذه الاتفاقية موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية الاستفادة من قدرات سلسلتها المتكاملة لتبريد الأدوية من أجل نقل الأدوية الحيوية من بلدان المنشأ في "أسينو" إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تتطلب المنتجات الدوائية قدرات نقل ومناولة تخصصية، وهذا ما سيقدمه قسم الرعاية الصحية وعلوم الحياة في شركة موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية. وحسب الاتفاقية فإن عمليات الشحن تشمل خدمات التحميل من الموانئ والمطارات، وإجراءات التخليص الجمركي، وكافة الخدمات اللوجستية انطلاقاً من الميل الأول وحتى الميل الأخير.

وبهذه المناسبة، قال فاروق الزير، رئيس مجلس إدارة القطاع اللوجستي في مجموعة موانئ أبوظبي: "يسعدنا اختيار "أسينو" لنا لتولي مهام ومسؤوليات مزود الخدمات اللوجستية الدوائية. وتشكل الاتفاقية فرصة متميزة، خصوصاً لقسم الرعاية الصحية وعلوم الحياة لدينا، فهي تتيح العمل مع شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع الأدوية، وتمكننا من إبراز قدرتنا في دعم التجارة العالمية والخدمات اللوجستية. من خلال هذه الاتفاقية فإننا نتطلع إلى بناء علاقة قوية ومستدامة مع "أسينو" وتعزيز سمعتنا كشريك عالمي في صناعة الأدوية وتوسيع حضورنا وحصتنا من السوق الإقليمية".

وقال أندرو بيرد، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أسينو": "يعزز تعاوننا مع مجموعة موانئ أبوظبي التزامنا تجاه المنطقة، وتوسيع نطاق تواصلنا كي يحصل المرضى على فرص أفضل من الرعاية الصحية الجيدة".

وقال ماريو ريكارد، الرئيس التنفيذي للعمليات في "أسينو": "يسرنا الدخول في شراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز سرعة وكفاءة توفير الأدوية المنقذة لحياة المرضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما حولها. وبتعاوننا معاً، سنعيد تشكيل مفهوم تقديم الرعاية الصحية لتكون صحة المريض هي محور اهتمامنا وتركيزنا".

تعمل موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية و"أسينو" على تعزيز تعاونهما بشكل وثيق والعمل عن كثب ضمن شبكة مشتركة من شركات محفظة "القابضة" (ADQ)، مما يفتح المجال أمام المتعاملين للحصول على قيمة أعلى وتكامل أسلس في الإجراءات والعمليات.

منذ تأسيسها في عام 2020، دخلت شركة موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية في شراكة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية العالمية لتطوير واحدة من أكثر سلاسل التوريد الصيدلانية تكاملاً في العالم، والقادرة على نقل الأدوية والمنتجات المخزنة ضمن درجات حرارة تتراوح من -80 درجة مئوية إلى + 25 درجة مئوية. وبصفتها عضو في ائتلاف الأمل، (وهو شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تقوده إمارة أبوظبي جرى تأسيسه لمكافحة آثار جائحة كوفيد-19)، ساهمت الشركة في توزيع أكثر من 260 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 بأمان إلى أكثر من 65 دولة حول العالم انطلاقاً من مركزها التشغيلي في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي.

تعمل موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية حالياً كمظلة موحدة لمجموعة حلول أعمال الرعاية الصحية التي تشمل الشحن والخدمات اللوجستية التعاقدية والنقل وحلول التوزيع، بما في ذلك الامتثال لمعايير الجودة وتقديم الدعم التجاري والوصول إلى الأسواق.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: adportsgroup.com

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لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

أمير محيناجيك

أخصائي اتصال خارجي أول

القطاع اللوجستي – مجموعة موانئ أبوظبي

emir.mehinagic@adports.ae

أو

المكتب الإعلامي لمجموعة موانئ أبوظبي: media@adports.ae.

نبذة عن « أسينوAcino - «

أسينو هي شركة أدوية سويسرية مقرها في زيورخ بسويسرا، تركز على عدد من الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية. وتعد أسينو جزء من القابضة (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها في إمارة أبوظبي. وتقدم أسينو أدوية عالية الجودة لتعزيز الرعاية الصحية بأسعار معقولة في هذه الأسواق، حيث تستفيد من علاقاتها وقدرتها في تصنيع الأدوية عالية الجودة لتزويد الشركات الرائدة، وذلك من خلال التصنيع عبر التعاقد مع مصنع أو مرخص خارجي. تمتلك الشركة سجلاً حافلاً ومعرفة متعمقة بأسواقها لتوفير الأدوية لمن هم في أمس الحاجة إليها بطرق مدروسة علمياً، وتهدف الشركة إلى أن تصبح علامة تجارية مفضلة للمرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

لاريسا برنشتاين

الرئيس العالمي للاتصالات

larisa.bernstein@acino.swiss

أو

سيفال خليل

مدير العلاقات العامة – الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا

sivale.khalil@acino.swiss