قالت الحكومة المصرية، يوم الأربعاء، إن تذاكر ركوب وسائل النقل سترتفع بما يتراوح بين 5% و7% وبحد أقصى 50 قرش، نتيجة لرفع أسعار السولار بـ 50 قرش للتر، وهي الزيادة الأولى للسولار منذ أكتوبر 2019.

وبحسب بيان لوزارة التنمية المحلية، فإن الزيادة ستشمل جميع الخطوط داخل المحافظات وبين المحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، وفق البيان، إن "الزيادة في سعر التذكرة لن تتخطى 50 قرش عن الأسعار القديمة". ومن المقرر أن يتم إعلان الأسعار الجديدة لتذاكر وسائل النقل يوم الأربعاء.

وتستخدم أغلب وسائل النقل في مصر السولار كوقود، فيما تستخدم السيارات الملاكي البنزين.

وإلى جانب السولار، رفعت مصر أيضا أسعار البنزين بما يتراوح بين 50 قرش وجنيه، وبلغ سعر لتر السولار بعد الزيادة 7.25 جنيه (0.38 دولار).





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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