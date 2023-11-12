قال مصدر مسؤول بشركة ميناء القاهرة الجوي (مطار القاهرة الدولي)، في بيان يوم الأحد، إنه تم إحباط محاولة اختراق موقع الشركة الإلكتروني والتصدي لها، وإن الشركة ستحقق في الأمر، وفق ما نشرته صفحة الشركة على فيسبوك.

ومطار القاهرة الدولي هو المطار الرئيسي في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف المصدر أن الشركة حجبت الموقع الإلكتروني عن العمل كأحد الإجراءات الاحترازية لحين التأكد من جاهزيته للعمل مرة أخرى، مشيرا إلى أنه من المتوقع عودته إلى العمل بشكل طبيعي مع نهاية اليوم.

وأوضح أن جميع الخدمات والبيانات الخاصة بالموقع بأمان ولم تتأثر بمحاولة الاختراق بما في ذلك أسماء المطاعم والكافتيريات وشركات الأسواق الحرة وغيرها.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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