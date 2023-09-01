أعلنت شركة الطيران الاقتصادي الإماراتية " فلاي دبي" إطلاق رحلاتها إلى مدينة "فولغوغراد" الروسية، وفق بيان من الشركة يوم الجمعة.

ويشهد قطاع الطيران تحسن بعد رفع قيود السفر التي فرضتها مختلف دول العالم للحد من انتشار جائحة كوفيد 19.

ووفق البيان، ستبدأ الرحلات الجوية للشركة إلى مطار "فولغوغراد" الدولي يوم 1 نوفمبر بواقع مرتين في الأسبوع.

وكانت فلاي دبي، التي بدأت خدماتها إلى روسيا في العام 2010، قد أطلقت رحلات يومية إلى مطار بولكوفو الدولي بسانت بطرسبرغ الروسية في يناير 2023.

وبدأت الشركة أعمالها في عام 2009، وتسير رحلات إلى أكثر من 115 وجهة في 53 دولة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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