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أطلقت طيران الإمارات خدمة إقليمية لتأجير الطائرات عند الطلب، لراغبي الرحلات القصيرة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لبيان عبر موقعها يوم الثلاثاء.

"طيران الإمارات"، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الإمارات المملوكة لحكومة دبي.

واستعاد قطاع السفر والرحلات شهيته من تداعيات أزمة كورونا والإغلاقات، فيما تسعى الإمارات للاستفادة من هذا الزخم لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد، من خلال التركيز على عدد من القطاعات وعلى رأسها السياحة، الذي تضرر خلال أزمة كوفيد قبل أن تبدأ مرحلة التعافي العام الماضي.

وقالت الشركة، إنه سيتم تشغيل هذه الرحلات من مطار آل مكتوم الدولي في دبي، باستخدام طائرة حديثة من طراز "فينوم 100" ذات المحركين، التي تتسع لما يصل لـ 4 ركاب.

وأوضحت أن الخدمة ستتاح لمنطقة الخليج (بما في ذلك وجهات ضمن وخارج شبكة رحلات طيران الإمارات)، داخل الإمارات، وفي السعودية والبحرين والكويت وعُمان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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