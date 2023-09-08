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أعلن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية الجمعة إن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة إيروجلف سقطت في البحر مساء الخميس، بحسب بيان على وكالة الأنباء الإماراتية.

وأضاف البيان إنه جاري البحث عن طاقم الطائرة المكون من طيارين مصري وجنوب إفريقي. وكان الطياران في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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