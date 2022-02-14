حققت شركة إعمار العقارية الإماراتية أعلى مبيعات عقارية في تاريخها خلال العام الماضي مسجلة نحو 33.8 مليار درهم (9.2 مليار دولار) مقابل نحو 10.9 مليار درهم (3 مليار دولار) في عام 2020، بحسب بيان يوم الاثنين.

وقالت الشركة إن إيراداتها خلال العام الماضي قفزت بنحو 57% لتبلغ نحو 28.3 مليار درهم (7.7 مليار دولار)، وذلك "بدعم من مبيعاتها العقارية القوية والأداء القوي لإيرادات مراكز التسوق وأعمال التجزئة والضيافة".

وحققت إعمار العقارية صافي أرباح في العام الماضي بنحو 3.8 مليار درهم (1 مليار دولار)، بزيادة 80% عن العام السابق، وفق البيان الذي تضمن النتائج الأولية ل2021.

وتمتلك إعمار العقارية في الوقت الحالي مبيعات عقارية فيد الإنجاز تبلغ نحو 46 مليار درهم (12.5 مليار دولار)، سيتم احتسابها في إيرادات السنوات المقبلة.

وشهدت دبي تحسن كبير في قطاع العقارات خلال العام الماضي بعد سنوات من تراجع المبيعات والأسعار، بدعم من تعافي الأنشطة الاقتصادية من تداعيات كورونا، والإقبال السياحي على المدينة التي تستضيف في الوقت الحالي "إكسبو دبي".

تطور مبيعات إعمار خلال 3 سنوات

2021: 33.762 مليار درهم (9.192 مليار دولار)

2020: 10.902 مليار درهم (2.968 مليار دولار)

2019: 19.233 مليار درهم (2.236 مليار دولار)

نبذة عن إعمار العقارية

شركة عقارية إماراتية، تأسست عام 1997، وهي مدرجة ببورصة دبي، وتعتبر من أكبر المطورين العقاريين في الإمارات، ولديها العديد من المشاريع الضخمة في الإمارات وخارجها كمصر، السعودية، لبنان، تركيا، وباكستان وغيرها، بحسب بيان اليوم وموقعها الإلكتروني.

وتملتك الشركة رصيد من الأراضي يصل إلى 1.7 مليار قدم في الإمارات وأسواقها الخارجية، وسلمت الشركة أكثر من 81.6 ألف وحدة سكنية في الأسواق التي تعمل فيها منذ عام 2002 وحتى الآن.

ولدى الشركة 32 فندق ومنتجع سياحي، ومن أشهر مشروعاتها برج خليفة في دبي، و"دبي مول".

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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