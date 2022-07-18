ارتفعت أرباح شركة الاتصالات المتنقلة "زين" الكويتية بنسبة 13.6% خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي بعد زيادة الإيرادات، وفقا لبيانات مرسلة لبورصة الكويت الاثنين.

وبلغ صافي ربح مساهمي الشركة الأم خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 نحو 97.6 مليون دينار كويتي ( 317 مليون دولار) مقابل 85.9 مليون دينار ( 279 مليون دولار) خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية خلال نصف العام بنسبة 10.4% إلى 828.7 مليون دينار (2.69 مليار دولار).

في ما يلي نظرة على أرباح الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو من عام 2018 إلى منتصف العام الحالي:

-2018 نحو 86.5 مليون دينار كويتي ( 280.9 مليون دولار)

-2019 نحو 97.3 مليون دينار كويتي (316 مليون دولار)

-2020 نحو 83.7 مليون دينار كويتي (271.9 مليون دولار)

-2021 نحو 85.9 مليون دينار كويتي ( 279 مليون دولار)

-2022 نحو 97.6 مليون دينار كويتي ( 317 مليون دولار)

الربع الثاني من العام

أما على أساس فصلي، فارتفع صافي ربح مساهمي الشركة الأم في الربع الثاني بنسبة 21.8% على أساس سنوي، لتسجل 50.4 مليون دينار ( 163.7 مليون دولار) مع ارتفاع الإيرادات 14.2% إلى 421 مليون دينار ( 1.36 مليار دولار) حسب البيانات.

تأسست شركة الاتصالات المتنقلة (زين الكويت) عام 1983 وأدرجت في البورصة عام 1985، وهي مملوكة بنسبة 24.22% للهيئة العامة الكويتية للاستثمار الحكومية، وفق بيانات الشركة على موقع البورصة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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