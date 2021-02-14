ارتفعت أرباح مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بنسبة 3.8% لتبلغ حوالي 9.03 مليار درهم (2.5 مليار دولار) العام الماضي بالرغم من تراجع إيراداتها بسبب كورونا، بحسب بيان الشركة لسوق دبي المالي اليوم الأحد.

التفاصيل

(بحسب بيان الشركة لسوق دبي المالي)

قالت اتصالات إن إيراداتها المجمعة انخفضت إلى نحو 51.7 مليار درهم (14 مليار دولار) في 2020 مقابل نحو 52.2 مليار درهم (14.2 مليار دولار) في 2019 بتراجع 0.9%.

وأضافت الشركة أن السبب الأساسي وراء انخفاض الإيرادات هو "جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى إغلاق مؤقت، وقيود على التنقل وحظر السفر، مما أدى إلى انخفاض في النشاطات التجارية في معظم أسواقنا التي أثرت سلبا على الإيرادات".

تطور أرباح اتصالات في 3 سنوات

2020: 9.027 مليار درهم (2.5 مليار دولار)

2019: 8.693 مليار درهم (2.4 مليار دولار)

2018: 8.615 مليار درهم (2.3 مليار دولار)

خلفية سريعة عن الشركة

تأسست عام 1976، ومقرها إمارة أبو ظبي، وهي مدرجة ببورصة أبو ظبي أيضا، وتقدم خدمات الاتصالات، من خلالها أو شركات تابعة لها، في 16 دولة بالشرق الأوسط، آسيا، وأفريقيا، منها السعودية، مصر والمغرب وأفغانستان، وباكستان، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة، وملفها على موقع بورصة أبوظبي.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز، وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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