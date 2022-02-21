ارتفع صافي ربح شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية بنسبة 36.9% في عام 2021 لتصل إلى 1.072 مليار ريال سعودي (285.9 مليون دولار) مقابل 783 مليون ريال (208.8 مليون دولار) في عام 2020.

وارجعت الشركة، في بيان للبورصة السعودية الاثنين، ارتفاع صافي الأرباح السنوية إلى زيادة الإيرادات بنسبة 5.6% لتبلغ 14.8 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار) نتيجة نمو مبيعات قطاع الأعمال ونمو مبيعات قطاع الأفراد إضافة إلى زيادة قاعدة العملاء.

وتأسست موبايلي عام 2004، وتمتلك مجموعة اتصالات الإمارات النسبة الأكبر من أسهمها 27.99%، وتمتلك الشركة ثاني رخصة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة اللاسلكية في السعودية، بحسب موقعها الإلكتروني.

تطور الأرباح السنوية لموبايلي

يمثل صافي الأرباح السنوية لموبايلي في 2021 أعلى مستوى تحققه الشركة منذ عام 2014. وسجلت الشركة في الفترة من عام 2014 وحتى 2018 خسائر سنوية فاقت أحيانا المليار ريال، بحسب القوائم المالية للشركة.



(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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