أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، يوم الاثنين، عن إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبدء تداول أسهمها اعتبارا من الثلاثاء.

وقالت موانئ أبوظبي في بيان على موقع المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، إنها استقطبت - في وقت سابق للإدراج - رأس مال جديد من إصدار أولي، بقيمة 4 مليار درهم (1.1 مليار دولار).

وستحتفظ "القابضة" (ADQ) التابعة لحكومة أبوظبي، والمالكة الرئيسية الحالية، بأغلبية أسهم مجموعة موانئ أبوظبي بعد الإدراج بحصة تبلغ 75.44%، بحسب البيان.

وذكر البيان أن "القابضة" نقلت حصص في شركتين مدرجتين إلى مجموعة موانئ أبوظبي، تشمل 22.32% من أسهم شركة الخدمات اللوجستية "أرامكس"، و10% من شركة الجرافات البحرية الوطنية.

وتسعى إمارة أبوظبي لمواصلة نشاط الطروحات الأولية في سوقها المالي الذي شهد 3 طروحات العام الماضي، شملت إلياه سات وأدنوك للحفر وفيرتجلوب، وسط حالة من الزخم التي تشهدها الاكتتابات العامة في المنطقة.

ماذا نعرف عن موانئ أبوظبي؟

(بحسب البيان والموقع الإلكتروني للشركة)

تأسست عام 2006 وهي شركة تجارية دولية مقرها إمارة أبوظبي وتضم أصول متنوعة تشمل الموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة والبحرية والخدمات اللوجستية والرقمية.

تشمل محفظة الشركة 11 ميناء ومحطة في الإمارات وغينيا، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الصناعية ضمن كل من مدينة خليفة الصناعية وزونزكورب -وهي أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية في الإمارات- اللتين تشكلان معا أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

تساهم الشركة في 13.6% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في إمارة أبوظبي، وهو ما يعادل نحو 19.6 مليار درهم إماراتي (5.3 مليار دولار).

تبلغ مساهمة الشركة في إجمالي الناتج الوطني في الإمارات 7.5%، وتصل طاقة العمل اليومية في موانئ أبوظبي إلى 1200 شحنة، ويتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية لموانئ أبوظبي بحلول عام 2022 إلى أكثر من 8.5 مليون حاوية.

وحققت المجموعة في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، 22% نمو في عائداتها على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 2.79 مليار درهم (760 مليون دولار).

كما زادت الأرباح الإجمالية –قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" بنحو 7% لتصل إلى حوالي 1.16 مليار درهم (316 مليون دولار).

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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