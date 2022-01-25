استقبلت البورصة المصرية يوم الثلاثاء شركة وافدة جديدة هي الأولى خلال هذا العام، وهي شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية.

وبحسب بيان من البورصة المصرية فإن "نهر الخير" ترفع عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسي إلى 217 شركة.

وجرى قيد وبدء تداول أسهم شركة "نهر الخير" بشكل مباشر، دون اكتتاب عام أو خاص، حيث أنها مستوفية للحد الأدنى لنسبة الأسهم المطلوب طرحها وعدد المساهمين بالشركة، وفق نشرة الطرح الخاصة بالشركة.

وبحسب نشرة الطرح فإن أسهم التداول الحرة المملوكة لغير المؤسسين والمساهمين الرئيسيين تبلغ 61.33% من إجمالي أسهم الشركة، فيما يبلغ عدد المساهمين 466 مساهم.

وطرحت الشركة أسهمها للتداول بقيمة اسمية 10 قروش (00.6 دولار) للسهم الواحد، وارتفع سهم الشركة بنحو 175% حتى الساعة 12:30 بتوقيت القاهرة، وهو ما يمنحها قيمة سوقية بحوالي 550 مليون جنيه (35 مليون دولار).

ماذا نعرف عن "نهر الخير"؟

تأسست عام 2011، برأسمال مصدر ومدفوع 200 مليون جنيه (12.7 مليون دولار) موزعة على 2 مليار سهم، وهي تعمل في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني.

وتشارك "نهر الخير" في مشروع استصلاح المليون ونصف فدان الذي تنفذه الحكومة المصرية لزيادة رقعة الأراضي الزراعية، حيث تعمل على استصلاح وزراعة قطعة أرض بمحافظة المنيا، بالتعاون مع شركتها التابعة "مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة".

ويمتلك أحمد السيد العضو المنتدب للشركة، وبعض الأطراف المرتبطة به، أكبر حصة في الشركة بنسبة 40.3%، بينما يمتلك مستثمرون أفراد وشركات أخرى حصص صغيرة.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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