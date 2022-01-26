تعمل المجموعة المالية هيرميس المصرية، على صفقات طروحات أولية واستحواذات واندماجات في السعودية والإمارات ومصر والكويت وعمان، بالإضافة إلى صفقة في أمريكا، بحسب ما قاله محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في هيرميس، في مقابلة خاصة مع زاوية عربي.
"المجموعة المالية هيرميس لديها خطط نشطة جدا تعمل عليها حاليا لصفقات طروحات أولية واستحواذات واندماجات في السعودية والإمارات ومصر، وأيضا الكويت وعمان"، بدون أن يفصح عن عددها أو تفاصيلها.
وأشار إلى أن الطروحات ستكون في قطاعات مختلفة، من بينها الرعاية الصحية والتكنولوجيا، بدون المزيد من التفاصيل.
وكان قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس شارك في أكثر من 30 صفقة في 2021 ما بين طروحات في أسواق المال أو اندماجات واستحواذات وكان من بين هذه الصفقات طروحات أدنوك للحفر وإلياه سات في أبوظبي، والخريف في السعودية. ومن ضمن هذه الصفقات 12 طروحات، 7 منها في منطقة الخليج.
وقال فهمي إن عدد الصفقات قد لا يصل إلى نفس ما حققته المجموعة في العام الماضي "لكنه متوقع أن يكون أكبر من حيث حجم الصفقات". وأضاف أن أغلب هذه الصفقات ستكون في السعودية والإمارات ومصر.
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وقال فهمي إن "هيرميس لديها خطط قوية لتنفيذ صفقات طروحات في مصر، ليست كلها حكومية، لكن هناك أيضا عدد كبير من الشركات الخاصة".
وشهدت مصر عدد قليل من الطروحات في العامين الماضيين، لكن الحكومة أعلنت عن رغبتها في إعادة إحياء برنامج الطروحات الحكومية ومن المنتظر أن يشهد العام الجاري طرح بعض الشركات المملوكة للدولة.
وتوقع فهمي أن تبدأ الطروحات التي تعمل عليها المجموعة المالية هيرميس في المنطقة بداية من الربع الثاني أو في النصف الثاني من العام.
السعودية في المقدمة
يتوقع الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في المجموعة المالية هيرميس، استمرار زخم الطروحات الأولية بقوة في المنطقة خلال 2022.
وقال فهمي، إن السعودية ستظل قائدة الاكتتابات العامة في المنطقة، لكن أسواق أخرى ستشهد نشاط كبير خاصة الإمارات ومصر، وربما تنضم لهما الكويت.
وأضاف: "بلا شك السعودية ستظل في المقدمة، وستقود الاكتتابات خلال 2022، خاصة مع حجم سوقها الضخم، لكننا نرى أن هناك خطط قوية للطروحات في دبي وأبوظبي، وأيضاً مصر".
شهدت السعودية عدد كبير من الإدراجات في العام الماضي، متفوقة على منافسيها في الخليج، كما أن أبوظبي شهدت طروحات جديدة لأول مرة منذ عام 2017، بينما كان أداء البورصة المصرية متواضع.
واختفت بورصة دبي من مشهد الطروحات المزدحم في العام الماضي، لكن حكومة دبي تحث شركاتها على الطرح في البورصة، وأعلنت قبل نهاية 2021 عزمها طرح 10 شركات ضخمة لتنشيط السوق من بينها هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، ونظام تعرفة المرور "سالك".
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وأشار فهمي إلى أن الكويت مرشحة أيضاً للتواجد في سوق الاكتتابات الأولية خلال العام الجاري.
"الكويت خصخصت سوقها المالي.. وتعمل على فتح أسواقها أمام المستثمرين، لذا أتوقع أن نشهد طروحات أولية في السوق هذا العام،" بحسب ما قاله الرئيس المشارك في قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في المجموعة المالية هيرميس.
تأثير رفع الفائدة الأمريكية
لا يرى الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، أن تشديد السياسات النقدية العالمية، واتجاه البنك المركزي الأمريكي لرفع الفائدة في 2022، سيكون له تأثير جوهري على الطروحات وأسواق الأسهم في المنطقة.
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"قد يحدث بعض الهدوء في عمليات الطروحات، لكن لا أتوقع تأثير كبير من رفع الفائدة، فالسيولة موجودة وتبحث عن الفرص الجيدة، ولا أرى أن العلاقة شرطية بالدرجة التي يتوقعها البعض بين رفع الفائدة والإقبال على سوق الأسهم،" بحسب ما قاله فهمي.
وأضاف: "في أمريكا قد يكون هناك حديث عن رفع الفائدة، لكن أبدا لم نسمع أن هناك من يتحدث عن توقف الطروحات".
"هناك مستثمرون في المنطقة والأسواق العالمية، يبحثون عن عائد على أموالهم ومتعطشين لفرص جيدة لاستثمار هذه الأموال، وإذا وجدوها لن يترددوا في الاستثمار بها"، بحسب ما قاله فهمي.
بشكل عام يرى فهمي أن قطاع التعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا ستكون من القطاعات المهمة التي ستشهد صفقات طروحات واستحواذات في المنطقة العربية، "بالإضافة لقطاع البترول الذي سيظل مهم لأنه قطاع حيوي لاقتصادات الخليج".
شركات الاستحواذات الخاصة
قال فهمي إنه لا يتمنى انتشار شركات الاستحواذات ذات الغرض الخاص، أو التي يطلق عليها شركات الشيك على بياض، لأنه يراها غير مناسبة لأسواق المنطقة.
وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) هي نوع من الشركات ليس لها أي نشاط سوى الإدراج في البورصة لجمع الأموال والاستحواذ على شركة أخرى تمثل فرصة استثمار للمساهمين، وحظيت في الفترة الأخيرة باهتمام كبير في أمريكا وأوروبا. وقد اعتمدت دبي، مصر وأبوظبي مؤخرا قواعد للسماح بطرح هذه الشركات في أسواقها المالية.
وقال فهمي: "أسواقنا لا تزال تنمو وتتطور، وهي تحتاج لمستوى عالي جدا من الفحص والمراجعة للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة، وأرى أننا لسنا جاهزين لها".
"الهدف من هذه الشركات هو تفادي تعقيدات الإجراءات الخاصة بالطرح العام، لكني أرى أن أغلب شركاتنا تحتاج هذه الإجراءات من أجل التأكد من جدارتها".
(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)
(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)
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