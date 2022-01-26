تعمل المجموعة المالية هيرميس المصرية، على صفقات طروحات أولية واستحواذات واندماجات في السعودية والإمارات ومصر والكويت وعمان، بالإضافة إلى صفقة في أمريكا، بحسب ما قاله محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في هيرميس، في مقابلة خاصة مع زاوية عربي.

"المجموعة المالية هيرميس لديها خطط نشطة جدا تعمل عليها حاليا لصفقات طروحات أولية واستحواذات واندماجات في السعودية والإمارات ومصر، وأيضا الكويت وعمان"، بدون أن يفصح عن عددها أو تفاصيلها.

وأشار إلى أن الطروحات ستكون في قطاعات مختلفة، من بينها الرعاية الصحية والتكنولوجيا، بدون المزيد من التفاصيل.