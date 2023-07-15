

بدأت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، مفاوضات رسمية مع شركة النفط والغاز النمساوية OMV "أو ام في"، حول إمكانية إنشاء كيان قابض جديد للبتروكيماويات.



وقالت أدنوك، في بيان السبت، إن المفاوضات بشأن دمج مقترح لحصص مملوكة لها وللشركة النمساوية في شركتي بروج وبورياليس للكيماويات النمساوية.



وفي بيان عبر موقعها يوم الجمعة، قالت OMV إنها قررت متابعة المفاوضات مع أدنوك، حول التعاون المحتمل، والذي سيشمل مزيج محتمل من شركتي بورياليس وبروج، وذلك "من أجل عمليات استحواذ محتملة لإنشاء شركة بولي أوليفن عالمية ذات حضور مادي في الأسواق الرئيسية".



وبروج، تأسست عام 1998 كمشروع مشترك بين "أدنوك" وشركة "بورياليس" النمساوية، ولها مقر في أبوظبي وسنغافورة، ومدرجة في بورصة أبوظبي، وتعمل في صناعة البولي أوليفن المستخدم في صناعة السيارات والأحذية ومنتجات التعبئة والتغليف، وتمتلك أدنوك 54% منها وبورياليس 36%.

أما بورياليس فهي شركة تعمل في توفير حلول البولي أوليفن، ومملوكة بنسبة 75% لشركة أو ام في، و25% لشركة أدنوك.



ويُتوقع أن ينتج عن الدمج المحتمل، كيان بقيمة تتجاوز الـ 30 مليار دولار، وفقا لما نقلته بلومبرغ عن مصادر مطلع يوليو.



وتؤكد أدنوك اهتمامها بدراسة هذه الفرصة "التي تزخر بالعديد من الإمكانيات الإيجابية للطرفين" حسب البيان.



وسيخضع الاندماج المحتمل لموافقات الجهات التنظيمية المعنية، وفقا لبيان أدنوك.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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