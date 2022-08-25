وقعت الحكومة المصرية 7 مذكرات تفاهم لبناء مجمعات صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، بحسب بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري يوم الخميس.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن في مايو أن بلاده ستطلق حزمة تحفيزية للمناطق الاقتصادية مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية، وكذلك حوافز خضراء لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بهدف تعزيز الاستثمارات فيها.

ولم يكشف بيان يوم الخميس عن قيمة الاستثمارات المتوقعة.

مع من وماذا؟

- شركة "جلوبال إك" البريطانية لبناء مصنع مساحته 10 ملايين متر مربع، ينتج ما يصل إلى 2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا، ويبدأ الإنتاج الفعلي في المرحلة الأولى للمشروع خلال عام 2026.

- شركة "الفنار" السعودية لإقامة مصنع مساحته 4 ملايين متر مربع، بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنويا من الوقود الأخضر.

- شركة "الكازار" الإماراتية لتدشين مجمع صناعي مساحته 37 ألف متر مربع، بحجم إنتاج إجمالي يبلغ 230 ألف طن سنويا من الهيدروجين.

- شركة "كيه آند كيه" (K & K ) الإماراتية بإقامة مصنع لإنتاج 230 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر في منطقة السخنة.

- شركة "ماب" ( MEP ) لإنشاء مصنع مساحته 100 ألف متر بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء.

- مجموعة "أيه سي إم إيه" ( ACME) الهندية لبناء مصنع مساحته 4.5 مليون متر مربع، يصل إنتاجه إلى 2.2 مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر.

- شركة "أكتيس" البريطانية لبناء مجمع صناعي لإنتاج الوقود الأخضر من الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويا.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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